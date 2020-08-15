中國信託女子公開賽精采落幕 謝瑀玲、安禾佑勝出 並列冠軍

「2020中國信託女子公開賽」領先國際高球巡迴賽，率先全面開放球迷進場觀賽，15日在桃園市東方高爾夫球場精采落幕，90位好手歷經三天飆桿，最終回合由女將謝瑀玲以低於標準桿6桿、總桿數210桿奪下「2020中國信託女子公開賽」冠軍及新台幣60萬元的冠軍獎金，業餘選手安禾佑獲得業餘冠軍。

中國信託商業銀行贊助高球女將程思嘉及推薦參賽的業餘選手侯羽薔，則以三回合213桿成績並列第七，三輪賽事共吸引逾3,000人次進場為選手加油，賽後抽出最大獎逾新台幣10萬元的YAMAHA N-Max155cc機車，由來自台北的陸先生幸運騎回家。

邁入第九年的「中國信託女子公開賽」，在全球疫情嚴峻情況下如常登場，由於國外選手無法赴台參賽，形成台灣旅外球員返鄉與台巡菁英、新秀同場競技的難得盛事。封后的謝瑀玲首輪未完全發揮，僅以74桿成績並列第26，她第二輪馬上調整節奏，第三輪急起追分，分別在第一洞、第十洞、第十六及第十八洞抓鳥，展現絕佳手感，最後以低於標準桿6桿成績，與職業選手吳佳晏及業餘選手安禾佑進入延長驟死賽。最終因雷雨因素及球場狀況考量，在不違反規則及經球員同意下，以最後回合成績往前比對，由謝瑀玲奪下冠軍，年僅16歲的安禾佑則以210桿拿到業餘冠軍。

謝瑀玲感謝中國信託舉辦賽事，提供所有高球選手比賽的舞台，亦感謝醫護人員對台灣防疫的付出，在全球疫情嚴峻影響之下，他們仍能有機會比賽，很高興能拿下冠軍，相信這個冠軍能帶來更多好運。

冠軍獎盃由主辦單位中國信託銀行總經理陳佳文頒發。陳佳文表示，許多國際賽事受疫情影響無法舉行，在台灣仍可舉辦國際級賽事、開放球迷進場見證選手揮出精采好球，更透過轉播讓全世界看見台灣，「感謝台灣、感謝選手、感謝觀眾共同成就這場意義非凡的賽事，中國信託與有榮焉」，他也恭喜謝瑀玲贏得今年球后，更肯定所有選手的表現。