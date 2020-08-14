4公銀融通專案 破百億大關

中央銀行4月推出2,000億元專案貸款，各銀行全力配合相挺中小企業，其中合庫銀、台企銀、華銀、彰銀累計放款居前四名，承作金額均破百億元。

政府4月全面啟動肺炎疫情企業紓困，央行即為2,000億元中小企業貸款專案融通，據最新統計，至8月13日止，核貸戶數12.51萬多戶，總計核貸金額1,199.67億元，承作金額前五大全部是公股，依核貸金額高低為合庫銀的178.15億元、台企銀的151.07億元、華銀的149.51億元、彰銀的106.8億元、一銀的95.18億元，前四大銀行均破百億元大關。

統計並顯示，第五名至第十名的台銀83.66億元、兆豐銀72.98億元、土銀52.66億元、玉山銀52.18億元、北富銀49.01億元，即前八名都是國銀或公股銀，民營銀行僅二家。

銀行授信主管指出，對政策性的貸款專案，公銀向來積極拚「績效」，民銀還是基於獲利考量為最優先，但在一定程度上，也反應一家銀行在中小企業放款業務耕耘的成果，當長期累積的往來戶愈多，這次無差別的紓困貸款需求也必然愈多。

本次央行的中小企業貸款專案區分為A、B、C三案，C案是所謂的小規模營業人部份。銀行授信主管認為，若是客觀來看銀行長期在中小企業授信的投入，應僅就A、B二案合計數來看會更精準些，這時前十名的名次即出現差異。統計A案加B案核貸金額前十名依序為華銀、合庫、彰銀、台企銀、一銀、玉山銀、台銀、兆豐銀、陽信銀、北富銀等。

今年本國銀行對中小企業放款大幅成長，至6月底的年增率9.8％，高於總放款成長率的5.6％。央行強調，這也凸顯示公民營銀行積極配合政府政策，力挺中小企業的用心，降低肺炎疫情對就業及經濟衝擊。

央行重申，中小企業貸款專案4月上路後，持續滾動檢討，4月20日增加小規模營業人貸款，7月24日提高A方案與B方案每戶貸款額度上限，最新在8月10日對尚未申請貸款的中小企業，調整適用優惠貸款利率期間延長至20210年6月30日。未來將視疫情需要調整融通額度，於專案屆期前，檢討相關辦理事宜，全力協助中小企業取得營運所需資金。