全球引資 台灣將推永續板

為台灣引資，金管會再出招。金管會14日召開公司治理3.0公聽會，初步拍板2021年台灣將推出永續板市場，初步是綠色債券、社會債券及永續債券發行，未來再逐步掛上ESG指數及基金等，有助台灣吸引全球逾30兆美元的永續投資資金。

為提供投資人即時投資資訊，從2022年起，資本額逾100億元的上市櫃公司，要在年度結束後75天內公布年度自結財務數字，較目前規定的90天時間縮短，2023年是75天內公布會計師核閱過的年度財報。

且2023年時資本額100億元以上的上市櫃公司及金融保險業，要將獨立董事席次由現行1/5、至少2席，提升到1/3，最晚2026年要全數設置完成，強化董事會職能；現行76家可自辦股務的公司，亦鼓勵逐步委外辦理，增加中立性，集保公司並將每年查核認證，若不符標準的公司亦會被收回自辦權，且2021年開始每天可舉行股東會上限將從100家降到90家，2022年減為80家。

金管會主委黃天牧昨日主持公聽會，並將公司治理3.0的三年計畫定位為「永續發展」，共五大面向：強化董事會職能，提升企業永續價值；提高資訊透明度，促進永續經營；強化利害關係人溝通，營造良好互動管道；接軌國際規範，引導盡職治理；深化公司永續治理文化，提供多元化商品。

證期局局長張振山表示，ESG（環境永續、社會責任及公司治理）已成為國際發展趨勢，公司治理3.0即以此為主軸，推動上市櫃公司在2023年之前，要依據國際永續會計準（SASB）、氣候相關財務揭露（TCFD）等國際通用的規範，在企業社會責任報告書中去揭露ESG資訊。此舉有助上市櫃公司吸引國際投資人目標。

且目前香港、南韓都已有社會債、綠債相關投資板塊，台灣今年底前會發行可持續債券（永續債券），2021年應會有社會債券發行，這些債券募資後是用來興建如再生能源、社會住宅，屆時將建立台灣的永續板，向國際宣示台灣已有永續市場，進一步吸引永績投資或責任投資的資金。

另外在強化公司治理上，2023年會先要求大型公司與金融業將獨董席次提高到1/3，資訊揭露上會縮短年度財報的公告時間，由90天縮為75天。