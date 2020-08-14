擬收購保德信人壽 台新金信評展望 維持穩定

台新金控集團欲透過現金交易收購保德信人壽，經其信評機構中華信評謹慎評估，認為此併購案對於台新金控集團信用結構的影響程度「在可吸收的範圍」，最新確認台新金控與其主要子公司的發行體信用評等，台新金控評等展望亦維持「穩定」。

評等展望「穩定」的意思，是中華信評預期台新金控旗下的核心銀行子公司，即台新銀行在未來一至二年內，應能繼續將其資本水準維持在強等級，並進而使該集團的資本水準繼續維持在強等級。

至於賣方的保德信人壽，也可望擺脫不確定情況，中華信評把保德信人壽的評等展望在2020/05/13被記註的「發展中」，14日調整為「正向」，「twA」評等亦獲確認，中華信評分析師胡凱富表示，這是反映該公司在此項收購案一旦完成後可能獲得的潛在集團支持。

台新金控提出以新台幣55億元收購台灣保德信人壽100％股權的計畫。中華信評分析師范維華分析，相對於台新金控集團而言，保德信人壽的規模較小，依據台新金控集團在2019年12月底的財務數據，保德信人壽依擬制性基礎計算約占台新金控集團合併資本的5％，總資產則占8％，此項收購計畫對其合併信用結構的影響應屬有限。

台新金控集團的合併信用結構，由核心子公司台新銀行主導，中華信評分析，台新銀行對台新金控集團2019年底的總資產與資本的貢獻度皆在90％以上。預期在完成收購後，台新金控的雙重槓桿比將會升高，但仍將維持在約122％的可控範圍內。

胡凱富認為，一旦此項收購案得以實現，保德信人壽將成為台新金控集團中具策略重要性的成員，保德信人壽應能獲得來自台新金控集團的隱性支持，就這一點來看，該公司的信用品質應能在完成收購後獲得提升。