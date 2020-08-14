金價波動大 瑞銀估年底有望再挑戰2,000美元

近期國際金價急漲後又暴跌，波動相當劇烈，不過瑞銀分析，市場寬鬆環境仍在，加上美國總統大選逼近，帶來不確定性，金價將延續上漲，年末前再次挑戰2,000美元。

金價上週突破歷史高位每盎司2,075美元後，進入震盪劇烈格局，11日急挫6%，失守1,900美元大關，為7年來最大單日降幅。

儘管黃金漲多拉回，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，這僅是投資者這波獲利了結造成的短暫壓力，金價後來也迅速反彈，現貨今早觸及1,962美元，因此對今年底上探2,000美元的看法保持不變。

瑞銀分析，美國聯準會大唱「鴿」調，將使美國實際利率及美元進一步下跌，隨著美國大選臨近，市場不確定性增加，金價將延續升勢，年末再次挑戰2,000美元大關，但預計明年3月、6月及9月將逐步下滑至1,950、1,900及1,850美元。

瑞銀補充，除了貴金屬，投資者也可關注其他大宗商品的表現；以石油為例，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）遵守減產協議，不過石油需求跟隨全球經濟復甦，庫存減少將導致石油市場出現供不應求。

瑞銀同步對布蘭特油價預估，明年3月及6月目標分別為每桶50及55美元。

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