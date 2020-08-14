憶十信存戶下跪 黃天牧：體認金融穩定重要

金管會主委黃天牧今天接受媒體專訪時提到，1985年十信事件爆發的擠兌風波，一名存戶的陳情，給了他很多感受與體會，也奠定上任以來，承諾以穩定和發展並重為基礎，作為金融監理的施政方向。

黃天牧今天上午赴廣播節目接受專訪，分享上任後面臨國際金融局勢驟變，作為金融監理大家長，如何維護金融穩定的施政方針。同時，他也回顧，35年前，剛進入公務體系，第一次遇到的「十信事件」金融弊案，給他深刻的體會，也奠定了後來金融監理的方向。

1985年，台北市第十信用合作社發生違法超貸、侵佔、背信與偽造文書案的犯罪事件，也是台灣史上最大金融弊案，被稱為「十信事件」。當時弊案爆發，重挫存款戶的信心，不僅台北十信各分社都發生嚴重的擠兌，也造成其他銀行存戶也出現擠兌提款現象。

黃天牧則是在1984年9月才進入財政部金融司，負責本國銀行業務，回憶起「十信事件」，他說這是他進入監理體系後，第一次經歷到大型金融事件，給了他很多感受與體會。

黃天牧說，事件爆發當時，一開始是研究所老師打電話給他，問他是否應該將存款領走，當時黃天牧還安慰他，「政府會好好處理，請他要安心。」

隔了2天，黃天牧接受長官指示，請他去接待民眾的陳情。當時有一名存戶，那位老太太帶著孫子，聲淚俱下地哭訴自己是十信存款戶，並在他面前下跪，請求政府要保護祖孫相依為命僅有的存款。

黃天牧說，「我的心情相當複雜，因為這是第一次讓我體會到，身為監理官對於存款客戶有一份責任」，他說，那個場景，至今仍讓他感受相當深刻，且也讓他深刻了解到，監理機關對存款戶，投資人和消費者，有份很重要的責任，就是要善盡職責。

黃天牧也補充，自「十信事件」後，金融監理也產生很重要改變。當時修改銀行法，並增設第32、33條的利害關係人授信規定，擴大利害關係人交易，就是因為銀行資金來自於社會大眾，不容許金融機構授信時，以循私或是任何不正常程序處理。後來到了1985年底，又再設立了中央存款保險公司。

因此，黃天牧說，金融監理最重要的就是「金融穩定」，現在面臨很多低利率和地緣政治問題，民眾對於主管機關如何維護金融穩定不一定會有很深的感受，但一旦發生不穩定，就會立刻有感覺。

他也比喻，金融穩定就像「氧氣」，民眾平時感受不到背後有這麼多人做了努力維持穩定，但沒有穩定也不行。

黃天牧提到，2008年發生金融海嘯時，民眾的存款出現大量從民營銀行挪移到公股行庫的情況，產生流動性危機，因為大家感受到全球金融危機威脅，因此，維護金融穩定是金管會很重要職責。

另一項就是促進「金融發展」，黃天牧說，因為金融產業也代表一個國家競爭力，因此自他上任以來，才會一直強調要穩定和發展並重。