關貿系統開發有成 上半年獲利年增8.64％

無畏疫情，關貿網路獲利上半年增率達8.64％。關貿網路12日召開109年法人說明會，公佈上半年財務報告，根據關貿出具的數字，前二季合併營收為8.34億元，較去年同期成長8.64％，稅後淨利1.238億元，每股稅後盈餘0.83元。

法說會中，關貿網路亦揭露未來規畫運用新技術服務，包含AIoT技術整合應用、公私有混和雲服務及高彈性微服務（MicroServices）平台等重要面向，另外也將對企業客戶端提供行動化資訊服務，擴展雲端加值服務，並陸續投入6千萬元預算在台中建置全新IDC雲端機房，讓企業可以安心存放系統，關貿也指出，目前已有政府單位及企業下訂使用關貿的IDC服務。

關貿網路近三年來在營業收入及EPS成長方面表現亮眼，從2016年的12.48億元成長至2019年的17.25億元，每股盈餘亦從2016年的1.37元到2019年的1.96元，除了近三年來每年穩健成長約10％，連今年上半年亦未受疫情影響獲利，股價市值亦於2016年的39億元，成長至目前的70億元，持續三年每年一成的獲利成長，亦展現關貿近三年轉骨成效。

關貿網路董事長許建隆表示，近年積極加速智慧創新提升技術能力與領域專業能量，在去年訂定C領域服務為重要發展目標，關貿網路已經打造了許多相關服務，包含EZWay報關委任實名制、電子發票兌獎服務、外籍旅客e化退稅加值服務、行動投保服務及醫療行動支付服務，未來將進而規劃創造C領域服務生態系，追求更多元化的服務。

疫情發生以來，關貿在多個重要政策系統開發中扮重角，包括口罩網路預購、建置三倍振興券預購系統，以及藝FUN券登記查詢系統，均為關貿代表作，已成為防疫國家隊及振興經濟重要一員，包括口罩預購，關貿僅用不到七天，連結各部會及相關單位、四大超商、金融業者、物流業者、電信業者展開合作打造出預購系統，讓民眾能順利進行網路預購、超商直接取貨。

關貿轉骨不僅止於財務方面持續成長，員工人數近三年來亦呈倍數成長，另外在組織結構上，為了業務的擴張，還陸續增加創新保險部、資安部、人才育成中心、軟體工程部等新部門，包括所承接的國家級報稅系統服務，近兩年也獲得超過九成以上滿意度。