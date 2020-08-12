併保德信就賣彰銀 交換說出籠

保德信人壽暫定花落台新金控，台新也透露考慮出售彰銀持股支應55億元的合併價格，市場法人解讀，從過去種種跡象來看，不排除是條件交換達成，即併了保德信就賣彰銀。



對台新金控來說，合併壽險公司雖是長期以來的目標，以完整金控的銀行、證券、保險版圖，但永遠的第一大案還是彰銀案。一拖十多年的彰銀案，一路走來風風雨雨，雙方各自出招，台新金雖在2014年失去彰銀經營權，但今年一舉拿下三席獨立董事，展現戰力仍在，但也凸顯再拖下去是二敗俱傷的結局。



前年台新金開始多次釋出彰銀案可進可退的新方向，至今年更將彰銀的22.5％持股，完成在公開市場買賣的變更程序，顯現已為彰銀退場做了應做的前置準備，「就在一個機會」，這個機會也就是這次的保德信人壽合併案。



台新金多年來卡在彰銀案進退不得，股價長期顯得委屈上也上不去，就連本業多少都受到影響，更直接因為彰銀案，造成2013年合併紐約人壽案，硬生生的無疾而終。這次保德信人壽尋求出售，外界對台新金原本不看好，認為就算標到，不排除紐約人壽案又重演。



但就整個合併案結果宣布的延宕，及其間第一金志在必得，至最後決定退出，及台新金透露出經過與主管機關多次密集協商，市場解讀導向，可能是賣出彰銀持股換取順利合併保德信人壽的交換說。



這對三方來說應是相對好的結局。即台新金若未來陸續出清彰銀持股，彰銀可完全回歸財政部。台新金則是終於解套，並且合併壽險公司後，可進入新的局面。保德信員工在文化相近的台新金合併後，權益更有保障。至於未來的發展如何，是否如市場的推測，一切就等時間來證明。