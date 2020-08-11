國泰金攜手台北大學建ESG資料庫 找新台灣之光

協助投資人找到新台灣之光，國泰金由子公司國泰證券、國泰期貨與臺北大學合作，嘗試建置台灣本土ESG報告資料庫，國泰金總經理李長庚表示，即先找100～300家國內上市櫃公司的ESG報告，作系統性整理，讓投資人未來可以方便取用，有利機構投資人找到台灣ESG作得好的永續企業來投資。

李長庚表示，ESG資料是責任投資的關鍵之一，像國泰就有購買國外ESG資料庫，但台灣企業雖不乏ESG優良的企業，卻因為投資人缺乏其ESG資料，錯失了被國際看見的機會。

李長庚說，除了Buy-side，國泰證券、國泰期貨也從Sell side（賣方角度）和台北大學合作建置本土資料庫，借助本土市場經驗優勢，推出ESG個股報告，讓國內外投資人看到更多臺灣企業資訊，把臺灣好企業推向國際。

李長庚直言，推動ESG「很大的關鍵是資訊揭露」，金管會、證交所近年推動企業永續，絕大部分也強調資訊揭露，做好ESG資訊揭露，不只是爭取投資與放款，李長庚說，如果品牌商要供應鏈減排，那碳排揭露就是供應鏈的基本要求，因此也建議相關推動永續的組織，建構簡式申報平台，李長庚說，大家一起努力，讓台灣企業的ESG能被更多人看見。