ESG 國泰金最佳防毒軟體

「大多數ESG做得好的企業，長期投資績效也相對比較好！」國泰金控總經理李長庚強調國泰金落實ESG及責任投資，在投資放款時，依相關指標「嚴謹審查」企業ESG，2014年至今績效說明，ESG是助益非負擔，可減少「踩雷」，是極佳的「防毒軟體」。

ESG就像是看企業的永續KPI，即環境、社會、治理，李長庚直言，ESG的關鍵在公司治理，治理好的公司，各方面的風險與機會都能掌握好，所以ESG做得好的企業，公司經營績效也不會太差。

國際日益重視責任投資，李長庚指出，如2020年第一季全球受疫情影響，一般基金淨流出逾3,800億美元，但ESG策略的基金反而淨流入411億美元，疫情衝擊下，ESG成為投資人判斷企業韌性的指標，較能受到投資人信任。

李長庚表示，國泰自2014年起推動責任投資，在投資流程的每個環節都落實ESG，同仁會主動關心投資公司ESG，長期實證來看，重視ESG的公司，核心職能提升，能創造更高價值，長期投資績效更好，所以不僅從Buy-side，Sell-side的國泰證券、國泰期貨也推出個股ESG研究報告，幫客戶分析企業ESG表現，全方位落實責任投資。

李長庚也說責任投資沒有最好，只有更好，金融業是大眾資金的守護者，因此投資後，透過股東力量去監督企業，去影響企業追求永續經營而非短期利益，不但有助於降低企業ESG風險，更能為社會創造正向的循環。

因此，國泰積極推動盡職治理，證交所2019年發布「機構投資人盡職治理較佳實務遵循名單」，五家國內入選者中，三家是國泰子公司（國壽、投信、產險），為客戶及股東盡職監督企業，將是國泰未來重點之一。

「議合」是李長庚提到的另一積極作為，國泰透過親自拜訪，與企業一對一溝通，協助被投資企業了解ESG重要性與國際趨勢，如國泰金是台灣唯一參與CDP投資人議合倡議（Non-Disclosure Campaign）的金融機構，鼓勵投資對象回覆CDP，讓台灣議合成功率去年排名全球第九，積極陪著被投資公司符合國際標準，降低企業ESG風險並創造正向循環。

預建模型分析因應 翻轉綠天鵝風險

除了黑天鵝、灰犀牛，市場還可能迎來綠天鵝衝擊？國泰金控總經理李長庚強調，綠天鵝的衝擊是系統性的，且「一定會發生」，也是現在正在發生的，但可透過企業、全人類的作為去翻轉，國泰金也調動全集團積極因應，期能計算影響程度，並協同各界預做因應，將衝擊降到最低。

國際清算銀行（BIS）在2020年初用「黑天鵝（即極不可能發生，卻發生的重大事件）」的概念，創造出「綠天鵝」，來提醒全球注意氣候變遷將導致金融危機。

李長庚說若再不保護環境，可預見綠天鵝一定會出現，例如今年大陸水患不斷衝擊三峽大壩及下游流域，造成經濟重大損失；根據研究，未來除了暴雨，乾旱頻率也將升高，企業缺水甚至需停擺。

李長庚說，為避免綠天鵝出現，越來越多龍頭企業開始採取更極積作為，如蘋果宣布2030年連同供應鏈要100％使用再生能源，台灣這麼多蘋果供應商，若無法符合標準，就可能被踢出供應鏈，可見氣候變遷對產業影響之廣。

國泰由風控長帶領跨集團工作小組，評估集團投資、放貸、保險等氣候風險，比如國泰是台灣首家計算「投資組合碳足跡」，以做為觀察指標，也模擬自有不動產及房貸擔保品在不同升溫情境下的損失程度，並以內部碳定價模擬放款客戶的財務衝擊，讓我們可以後續去因應。

國泰身為金融機構，也希望帶動投資放款對象一起因應氣候變遷，同時國泰也積極與政府、學術單位交流，盼能協助更多的企業了解自身可能面臨的氣候風險與機會，盼能建立共好的機制，降低綠天鵝衝擊。