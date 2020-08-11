標下保德信人壽 台新金擬出售彰銀持股

台新金控（2887）今日宣布，以55億元標下保德信人壽，補足懸缺已久的壽險版圖。台新金控總經理林維俊首度透露，評估出售部分彰銀持股支應交易所需，以台新金目前持彰銀23.4億股，約要出售3億股，這是台新金首度出售彰銀持股，屆時持彰銀股權將從22.5％降到2成以下。

台新金說明，由於利率可能變動，會有30億元的價格調整機制，等於以不超過85億元拿下保德信，期限2年。台新金控總經理林維俊強調，保德信員工會全數留任，保戶保障跟權益不變。

台新金表示，之前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險(Bancassurance)業務，成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營之初心，規劃經營保險業務；對於長期經營策略所需之資金，本公司會有妥善的短期及長期規劃來滿足主管機關的要求。

保德信人壽先前宣布要出售臺灣子公司，市場傳出第一金、聯邦銀、台新金，都參與投標，原本呼聲最高的第一金控董事長廖燦昌捲入遠航案下台，因而順勢淡出，剩下的求親者台新金出價較高，且企業文化較接近外商，擊敗聯邦銀行。

台新金強調，保德信人壽是一家體質優良的公司，擁有優質的團隊及完善的產品，加入台新金控大家庭後，相信會發揮加乘效果，為整體金控集團之公司、股東、員工及客戶帶來更大的效益。

台新金控積極跨足保險領域已久，2013年3月送件申請併購紐約人壽台灣子公司，但因資本結構不足被金管會打槍，此併購案後來告吹。據了解，此次台新金併購保德信，某種程度應已取得主管機關瞭解，且資本結構改善，有望順利過關。

（中時新聞網呂承哲、黃琮淵）

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