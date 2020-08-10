兆豐銀金邊再下一城 柬國央行准設桑園支行

兆豐銀行新南向布局再傳佳音。柬埔寨央行於8月6日同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊增設桑園支行，增設據點後，於柬埔寨將擁有5個據點；此外，兆豐銀仰光分行力拚年底前開業，而印尼代表處及金邊桑園支行則是預計明年第一季營運，不僅明年新據點將在新南向多國遍地開花，且打造更多新動能引擎，展現深耕東協市場的旺盛企圖心。

兆豐銀也指出，未來將不排除於東協地區繼續增設據點。對於柬埔寨的據點擴張，兆豐銀分析，已進入柬國市場已近9年，由於當地政治穩定，經濟蓬勃發展，經濟成長率居東協國家前段班，且當地通行貨幣為柬幣及美金並行，貨幣相較鄰近國家穩定，加上利差高，在衡酌利潤及風險後，決定增設據點，擴大規模，亦藉此同步強化在地服務。

對於未來桑園支行營運利基，兆豐銀進而分析，由於金邊桑園地區未來將有日商AEON MALL落成，金邊機場亦可望遷址該區，整體商業活動趨強，人口亦漸密集，已有金融同業陸續進駐，顯見當地頗具發展潛力，因而兆豐銀相中桑園來申設支行。

兆豐銀也表示，已積極串聯東協各國據點，掌握台商產業鏈南移商機，以提供更佳服務，對於最新的東協國家佈局，兆豐銀說明，目前於柬埔寨已設有金邊分行，另有金邊機場、奧林匹克及堆谷3家支行，於越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸等6國亦設有據點，全球海外據點則已達36處。

對於領先同業提出的1,000億元新南向專案融資額度，兆豐銀引述最新數據指出，截至今年7月底，累積撥貸額度已達98％，此外，今年已拿下海外信用保證基金「總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」及三家海外分行「送保件數及融資金額優等獎」五大獎項，在結合外匯及授信等金融專業，整合海內外行銷資源上，已可說充份扮演台商在外打拼的堅實後盾，未來將持續透過完整的全球據點網絡，在地經驗，加上跨境金融平台及專業國際金融專業團隊來續攻新南向各項業務。

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