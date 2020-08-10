國壽在印尼投資打掉重練 一次認140億損失

打掉重練，再無下檔風險。國泰金控10日宣布，子公司國泰人壽轉投資持股約37.33％的印尼Mayapada銀行，因被一授信案捲入當地國營保險公司弊案，遭檢調起訴衝擊存款戶信心，造成流動性問題，加上全球經濟衰退衝擊，及金檢缺失被印尼官方要求增資等，讓Mayapada銀行面臨經營壓力，國泰人壽在經外部評估後，決定回溯到6月認列所有投資損失，即新台幣140億元，讓投資歸零，一切重來。

但國泰金總經理李長庚強調，並未放棄此投資，帳上國壽仍是持股37.33％，Mayapada銀行目前每股股價也仍有6千印尼盾（約新台幣12元多），且國泰金仍在與印尼政府討論及評估各種可行方案或投資模式。若Mayapada銀行獲得新資金、經營穩定下來，則國壽投資價值即會大幅回升，可認回投資利益，上半年認列所有投資損失，是將下檔風險一次消除，用最保守的方式對投資人交待。

國壽原本6月就已認列52億元的Mayapada投資損失，這次再追認88億元，調整後國壽6月由稅後賺65.2億元變為稅後虧5.2億元，上半年累計稅後獲利由263.9億元調整為193.5億元，國泰金上半年稅後獲利亦從392.9億元，調整為322.5億元，每股獲利仍是有2.15元。

但因為國壽7月現金股利入帳，並有實現股債利得，7月在增提外匯準備金35億元後，單月稅後獲利仍有122億元，創國壽單月獲利的歷史新高，累計前7月獲利315.5億元，國泰金前7月稅後獲利則為469億元，每股稅後獲利3.23元。

國泰金強調，從2015年開始投資Mayapada以來，該銀行每年都有賺4～8千億印尼盾，即一年都賺新台幣8～16億元，國壽也都領有現金股利，ROE是4％以上，算是極穩定的投資，但今年2月看到印尼金檢報告後，才驚覺其授信客戶涉及國營保險公司投資弊案，存款戶信心受影響大量提回存款，流動性出問題，雖然大股東印尼Tahir家族已存入新台幣99億元（含不動產作價增值），但國壽在外部專家評估報告7月底出爐後，還是決定一次認列所有投資損失。

國壽帳上投資Mayapada的金額是新台幣133億元，加上歷年獲利及股利，投資總額是140億元，依權益法認列關聯企業損失，未來若Mayapada銀行價值回升，國壽就可認列獲利，也就是未來只有上檔利益，再無下檔風險。

李長庚表示，印尼是人口紅利極高的國家，人口數是東協最多、經濟成長潛力看好，若國壽能對Mayapada銀行持股逾51％或有絕對主導權，則依國泰金投資越南世越銀行與柬埔寨國泰銀行的經驗，國泰金若接手經營是有信心將Mayapada銀行轉好，讓投資價值回升，但李長庚表示，此案仍需審慎評估價格、投資架構及兩地政府的同意，目前仍在討論中，尚未定案，估計三個月內應有定論。

李長庚亦指出，印尼從1997年亞洲金融風暴後，只接管過一家銀行，對大部分銀行，印尼政府還是極力透過各種手段調整其體質，讓其恢復正常，同時Mayapada銀行目前也只是被列入第二階段的強化監理，尚未派員進駐等特殊階段，印尼金融監理單位及Mayapada銀行大股東Tahir二週前還發新聞稿，表示歡迎國泰金取得多數股權，但此案仍需再談判與評估，國泰金尚未決定。

同時，國泰人壽這次認列所有投資損失，在與印尼方面洽談時，亦會較占上風，因為已無所失，即可放膽談判，取得較佳的投資條件。

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