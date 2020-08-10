北富銀程耀輝風暴 陳聖德：絕對相信他清白

台北富邦銀行總經理程耀輝被爆料涉嫌干預境外放貸案，北富銀董事長陳聖德10日親上火線受訪，強調全案事實俱在，「不難水落石出」，現在就留給金管會去調查判斷，但他聽過會議逐字稿，他「相信、絕對相信」程耀輝的清白。

陳聖德並以媒體「很有想像力」、「不做查證」及爆料者爆的「不是事實」，來強調此案並不非外界所看到，媒體都沒有查證，對北富銀及當事人等造成的損害，將「覆水難收」、怎麼還我們一個公道。

陳聖德在受訪時提出二大聲明，第一是媒體很有想像力，用最紅的日劇來寫這個文章。陳聖德強調，查證這件事情大家要慎重，還是要查證一下，這些都事關每個人的操守名譽、攸關北富銀整個銀行6,700位員工的團體名譽，及全體苦心經營的商譽，所以我覺得是要慎重。

第二是陳聖德覺得此案事實俱在，所有的事實都清楚，整個金流走向都非常的清楚，所有內部討論這件放款案件的時候，錄音都在，錄音的逐字稿我自己也看過，但因為金管會正在調查，結果留給金管會來判斷，不過我覺得這裡面的軌跡是非常清楚，事實也非常的清楚，他強調：「所以我認為不難水落石出」。

陳聖德表示，這件事情金管會會查清楚，希望各界稍微有一點耐心，關鍵還是慎重，事關這麼多的人的聲譽，「有的人他是名譽比生命還重要的，我們不能不慎重」，且此爆料對我們（北富銀、富邦金）造成的這些損害，「到最後假如金管會認為說我們有錯，那也是咎由自取，我們絕對不會徇私護短」，不過，「假如不是這個樣子的時候，我就不曉得媒體要怎麼還我們一個公道就是了。」

對於此事是爆料還是內部人吹哨，陳聖德說金管會下這個判斷（吹哨），他尊重，但他個人覺得「爆料要爆事實，好不好」，假如不是事實的時候，這個爆料不是太不慎重嗎？媒體也不做查證。他並說自己在電視電影上看這些記者要報導一些事情，都是要查證，可是此案都沒有查證，造成的損害覆水難收。

對於富邦金控澄清被爆料收受匯款的境外控股公司，匯款當下最終受益人不是程耀輝，被外界分析在匯款前是程耀輝，陳聖德也說，不是，他那個ACCOUNT（帳戶）很久都沒有用嘛，根本不是，早就已經不是那個ACCOUNT的所有人。但陳聖德也說，最初的ACCOUNT原來是程耀輝的沒錯，可是到了這幾個月前就已經換掉了。

陳聖德也表示已跟程耀輝總聊過，對於程的清白，陳聖德直言：「我相信，我絕對相信」。對於此案是否跟富邦金高層內鬥有關，陳聖德則回「跟這件事就沒有關係了」。