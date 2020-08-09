金融科技助攻 保管銀行力拼作業轉型

金融科技運用得宜有助國銀力拼轉型。信託公會理事長雷仲達表示，金管會力推信託2.0，鼓勵信託業者因應社會經濟環境，推動投資理財型金錢信託以外的信託業務，如能運用金融科技，創新業務型態或降低作業成本，亦有助於提升信託業的競爭力。

雷仲達指出，自2020年第一季新冠肺炎COVID-19疫情大爆發以來，不僅民眾啟動防疫新生活，金融業者經過先前一段期間的異地或居家辦公後，也開始思索啟動防疫新思考，思考如何運用各種科技，提升作業自動化或簡化人工作業，進而確保金融交易或服務活動不會受到疫情影響而中斷，或思考如何藉由金融科技降低疫情對業務的影響程度。

雷仲達指出，金融科技涵蓋的範圍很廣泛，愛爾蘭國家數位研究中心把金融科技定義為一種「金融服務創新」，舉凡純網銀、支付工具虛實整合、雲端使用、多元認證、Open banking等，都是金融科技涵蓋的範圍，因此如何因應金融科技發展趨勢，提升行業競爭力，已是各金融業者需深切思考的重要議題。

信託公會秘書長呂蕙容表示，銀行信託部所辦理的「證券投資信託基金保管業務」即是其中一個受到關注的案例，目前證券投資信託基金的投資標的已愈來愈多樣化，投資區域也愈來愈廣泛，隨著國內基金的規模不斷增長，及各式法規要求，保管銀行依證券投資信託公司指示辦理的基金申購、贖回及相關資產交割作業亦日益繁複，為節省人力、提升作業效率，並降低作業出錯率，信託公會已著手研議，利用資訊科技來提升保管銀行的自動化作業，並將邀請投信業一起商議相關事宜，以解省雙方的成本並提升作業效率，共創雙贏。

據了解，主管機關為提升投資人贖回轉申購境內基金之服務效率，已請臺灣集中保管結算所規劃相關作業，信託公會未來將以提升基金保管作業自動化並兼顧投資人權益之角度，於與臺灣集中保管結算所研議推動境內基金集中清算平台相關議題時，一併擴大研議整體基金保管自動化作業。