基金規模突破4兆 信託公會力推保銀電子化

國內新冠肺炎疫情相對穩定、利率環境低，使得國人對於基金的投資意願也大幅增加，再加上基金產品的多元發展，不論是跨國債券指數股票型基金、國內指數股票型基金，股票型基金、高收益債券基金及目標日期基金，皆有大幅的成長，隨著國內證券投資信託的規模擴大，基金保管規模亦大幅成長。

信託公會理事長雷仲達表示，國外金融環境因受到COVID-19疫情再啟陰影、美國總統大選結果及中美關係發展等不確定性之影響，行情波動起伏較大，樂見國人能把錢留在台灣扶植國內的金融產業發展。

以基金保管業務而言，截至2020年6月底，證投信基金保管業務規模已突破4兆大關，達到4兆2百餘億元，與2018年相較增加1兆3千6百餘億元，是2018年的1.5倍，規模成長快速。如與2019年12月底相較，則增加了1,600億元，增加幅度達4.17%。

信託公會秘書長呂蕙容表示，為保護投資人權益，依規定投資人申購證券投資信託基金的交易款項需匯入該基金保管銀行開立的基金保管專戶內，以維護資產的安全性。因此國內基金保管銀行每天要因應投信基金投資人的申購、贖回、轉申購等交易進行款項交割作業，同時因基金為追求利潤會投資到各種資產，保管銀行也要配合辦理各項投資的款項交割作業。

目前臺灣集中保管結算所就上市(櫃)股票、興櫃股票已有提供法人對帳服務，簡化保管銀行的對帳作業，但就證券投資信託公司每日出具給保管銀行的申購、買回、付款指示函目前則仍未有統一規格，為研判開票日期、調款日期及出帳金額等，常耗費大量時間判讀內容，為簡化人力作業，以利電子化發展，並提升效率，信託公會將先行邀集信託業者洽商後，再洽邀相關公會及業者討論，以共同提升效率。

國內證券投資信託基金保管業務量（單位：百萬元）

106年度 107年度 108年度 109年第2季 證券投資信託基金保管業務 (辦理家數:25家) 2,231,620 2,658,328 3,861,262 4,022,168

資料來源:／信託公會信託業務統計季報 製表／魏喬怡