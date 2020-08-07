北富銀總座涉嫌9億不當授信？銀行局追查

針對台北富邦銀總經理程耀輝遭爆料，指他恐收受400餘萬元款項而施壓公司員工要核貸給一家美國上市公司易恒健3,000萬美元（約9億元台幣），疑有不當授信。銀行局長莊琇媛7日指出，6日已接獲消息，並請北富銀提供相關資料，主要查核二點：一是對易恒健康公司的授信情形、二是匯款最終受益人。

莊琇媛指出，爆料者並沒有跟金管會舉報，金管會透過其他管道得知，現在先請北富銀儘速提供資料，後續看有沒有必要狀況，採取後續的處理行動，包括是否約談北富銀總經理程耀輝到金管會說明。

至於是否涉及不當授信，莊琇媛指出，主要看二塊：一是北富銀對易恒健康的授信、整個授信流程，有沒有符合公司自己內控規範與法規的規定；第二塊是疑似匯款，也會請北富銀提供資料再來判斷。

至於是否涉及關係人交易問題？莊琇媛指出，現在還不確定，易恒健康是在美國掛牌上市的公司，所謂關係人是否符合我國銀行法上的關係人，都得等北富銀提供資料後，再做判斷。屆時能得到資料範圍，再決定後續是否需要下一步請國外公司提供資料。

會是冰山一角、還有其他類似授信案嗎？莊琇媛表示，現在不確定，要看所得到的資料是否有必要再擴大查核範圍。

北富銀是否要發布重訊說明？莊琇媛指出，公司發布重訊標準，證交所有一定的規範，若公司覺得到達規範的要求就要發布。

外界爆料北富銀香港分行授信客戶「易恒健康」是一家美國掛牌的線上藥品、保健品零售公司，2019年11月在美國上市後，股價一路從10美元下滑至今年8月5日只剩2美元，被北富銀分行列為「重大信用風險」通報公司，提醒公司不能再核貸，但爆料者指稱，北富銀母公司總經理程耀輝今年不斷催促下屬要再核撥3000萬美元貸款，有不合常理之處。

爆料者指稱，疑似以程耀輝為最終受益人的一家境外BVI控股公司AIMDA HOLDINGS，曾於2018年接受易恒健康大股東人民幣10萬元匯款，因此2018年先核貸給易恒2,500萬美元（約7.5億元台幣），近期則又想再貸3000萬美元。