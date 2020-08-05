雷斯塔：CRIF賣的不是商品 是信任

CRIF中華徵信所董事長雷斯塔（Vincenzo Resta）指出，CRIF集團可以組合解決方案或商業服務模式多達200類，「這不是單一產品一件件在推銷」，使用CRIF服務的機構組織從國家層級的中央銀行、政府統計局、金融監管單位，民間部門的金融機構，借貸公司，媒體，以及小至消費個人，如此龐大的網絡全都維繫於資料數據，「唯有『信任』能撼動整個系統動起來！」



CRIF集團的主要服務項目包括商業資訊報告、信用管理、市場研究、財務顧問、專業出版、教育訓練等業務，第一步都要搜集資料、建立資料庫，雷斯塔除了要親臨親為亞洲各地的營運，也負責監督CRIF產品及解決方案的國際銷售部門，尤其著重於徵信機構解決方案，可是這些業務都是「B2B」，CRIF連續七年入榜IDC FinTech全球TOP 50金融科技業，亦鮮少被台灣金融圈所熟知，相必在亞洲其他市場也面臨同樣的問題。



「我曾與60多個國家或地區的不同客戶合作過，最終能打開客戶的心房開展合作、並有創造利益，是因為彼此建立起信任關係」，雷斯塔表示，CRIF規劃的數據資料搜集、分析，作出解決方案等，能幫助CRIF所在的市場推動金融和貿易交易，或許推動過程不太外顯，但對整體經濟有用、為改革帶來價值，因為CRIF就像金融基礎設施的建築師，經過顧問專家的客製化組合解決方案，例如能為原本搞不懂為何違約率高掛的銀行帶來資金成本的降低。



於此，雖然CRIF集團並無意在資本市場掛牌上市，公司股份90％也是由創始人和管理階層持有，但是其餘10％的股份，卻是各種信貸機構爭相持有，1990年代迄今只有三家國際銀行達成心願，即法國巴黎銀行（BNL-BNP Paribas），德意志銀行和義大利最大公共合作信貸機構Banco BPM SPA。



從商業資訊服務、數位資料分析，CRIF在2018年向金融科技邁出了重要一步，經過併購取得歐盟第一張信用評分執照（AISP），隔年就在31個歐洲國家完成註冊。雷斯塔指出，這正是歐洲市場信任專家的最佳實證，AISP是啟動開放銀行（open banking）的一項關鍵，有人認為這將挑戰傳統信用數據業務，但CRIF認為這是獲得更多數據，以便於協助客戶進行預測和解決資料品質的良機，「我們相信這些數據對客戶的價值，最終客戶更信任我們。」



基於開放銀行進程亦在台灣已然啟動，雷斯塔說，CRIF集團已備有開放銀行所需要的豐富工具（解決方案），像是能隨時提供開放銀行客戶需求的「工廠產線」，而CRIF中華徵信所在地串接金融機構，大學和IT業者，實證CRIF的台灣市場場景運用，未來匯整使用經驗後還能回饋給亞太區兄弟公司，或讓台灣市場與其他區域互動更緊密，可以幫助台灣企業拓展國際。



雷斯塔最後強調，新冠疫情帶來全球危機，「這代表客戶、供應商都需要更有效率的解決方案」，當世界愈被封鎖、愈顯示數位解決方案的需求持續增長，而連陣這一切的前題，是要有能被信任、經過驗證的資訊／數據和正確的專家分析！