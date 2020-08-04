國銀海外分行 6月驚見虧損

金管會銀行局4日公布本國銀行上半年獲利狀況，銀行局統計，上半年國銀獲利1,644.1億元、較去年同期衰退14.7％，其中海外分行6月單月驚見虧損5千萬元，若扣除2016年兆豐銀遭美國裁罰1.8億美元案，是海外分行自金融海嘯以來首見虧損。

銀行局副局長林志吉指出，國銀海外分行6月出現虧損，主要是有幾家分行在6月增提呆帳費用、責任準備等，因為一些海外分行的授信戶受疫情影響，財務狀況有問題、出現周轉困難，也有其他銀行增提呆帳準備。

林志吉表示，近11年來海外分行單月少有虧損，上一次是2016年8月兆豐銀行紐約分行因未遵守洗錢法遵規定遭美國重罰1.8億美元，導致國銀單月虧損37.4億元，再前一次則是2009年12月因適逢金融海嘯時期，單月虧損27.4億元，但金融海嘯時有好幾個月單月都出現虧損。

銀行局統計，上半年海外分行獲利達117.3億元，較去年同期減少了99.8億元，年減率達46％，林志吉指出，若就歷年同期來看，這個衰退幅度不是最大，2008年上半年海外分行獲利衰退幅度達54.68％。

受疫情衝擊，國銀海外分行今年經營艱困，每月都較去年同期衰退，銀行局指出，上半年國銀除了OBU、大陸分行有成長，國內總分行、海外分行都呈現衰退，連帶使國銀獲利上半年僅1,644.1億元、較去年同期減少283.2億元、衰退14.7％。

林志吉也分析，衰退的兩大原因一是受疫情影響、二是國內外金融市場巨幅變動。

金管會4日也同步公布放款餘額與逾放情形，截至6月底止，本國銀行逾期放款金額為769億元，月增20億元；逾期放款比率為0.25％，微揚0.01個百分點。