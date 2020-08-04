國銀海外分行 6月驚爆虧5,000萬元

金管會銀行局4日公布本國銀行2020年上半年獲利狀況，銀行局統計，2020年上半年國銀獲利1,644.1億元、較去年同期衰退14.7％，其中，海外分行6月單月驚見虧損5,000萬元，銀行局副局長林志吉指出，若扣除2016年兆豐銀遭美國裁罰1.8億美元案，這是金融海嘯以來首見虧損。

林志吉指出，國銀海外分行6月會出現虧損主要是有幾家分行在6月增提呆帳費用、責任準備等，因為一些海外分行的授信戶受疫情影響，財務狀況有問題、出現周轉上的困難，其中，踩雷金額最多的是中信銀新加坡分行，但也有其他銀行有增提呆帳準備。

林志吉表示，近11年來海外分行單月少有虧損，上一次是2016年8月兆豐銀行紐約分行因未遵守洗錢法遵規定遭美國重罰1.8億美元，導致國銀單月虧損37.4億元，再前一次則是2009年12月因適逢金融海嘯時期，單月虧損27.4億元，不過，金融海嘯時有好幾個月單月都出現虧損。

銀行局統計，2020年上半年海外分行獲利達117.3億元，較去年同期減少了99.8億元，年減率達46％，林志吉指出，若就歷年同期來看這個衰退幅度不是最大，2008年上半年海外分行獲利衰退幅度更達54.68％。

事實上，國銀海外分行今年經營相當艱困，今以來每月都較去年同期衰退，1月獲利32.9億元、2月26億元、3月22.7億元、4月14億元、5月22.2億元、6月更出現虧損5千萬元。

為何今年上半年國銀獲利僅有1,644.1億元、較去年同期減少283.2億元、衰退14.7%，除了OBU、大陸分行有成長之外，國內總分行、海外分行都呈現衰退。林志吉分析衰退原因有二：一、疫情影響、二、國內外金融市場巨幅變動。至於OBU、大陸地區能成長主要是利息淨收益減少、投資與其他收益增加。

金管會也同步公布放款餘額與逾放情形，截至2020年6月底止，本國銀行放款總餘額30兆8,281億元，較上月底增加2,004億元，逾期放款金額為769億元，較上月底增加20億元；逾期放款比率為0.25％，較上月底增加0.01個百分點。

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