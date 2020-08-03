鼓舞海外員工 行庫大發防疫津貼

鼓舞海外員工士氣，大型行庫放送「防疫津貼」。據了解，由於新冠肺炎疫情在海外持續延燒，已使得大型行庫的海外分行的外派行員幾乎全都「有家歸不得」，對此多家大型行庫已先後發出「防疫津貼」，目前以一銀、華銀兩大行庫辦法最優，每位外派海外分行的行員能獲得約1萬、1萬5千元左右的防疫津貼，今年無法使用的返台及親屬前往探親機票將一律保留延至明年使用。

除了一銀、華銀，據了解，包括台銀、土銀、台企銀、合庫、彰銀、兆豐銀等公股行庫也有類似防疫津貼，台銀是對上海、廣州、福州、嘉定等四個大陸地區分行、支行的將近40名台灣外派幹部發放每人2千人民幣，土銀則是對武漢分行的外派台籍幹部在上半年發出防疫津貼。

同樣設有武漢分行的台企銀，相關高層指出，對於國內行員派駐在武漢分行者，先前已採取發放特別獎金一個月，其他大陸分行或海外分行是否將再採取類似的慰勞津貼獎金，台企銀內部正在研議。

一銀相關高層指出，為體恤派駐海外分行同仁留守海外的辛苦，對於美國、大陸、日本、東南亞、澳洲等全體台灣幹部，上百名外派行員，已規劃分兩次發放慰勞金，其中第一次慰勞金已在7月發放，每人發放大約1萬元，而下半年的發放，會視疫情的情況而定，明年初再決定發放金額。至於華銀每位外派海外分行的同仁，新台幣帳戶可獲匯1萬5千元。

兩家銀行指出，由於海外分行因為國際間疫情延燒，不僅阻絕交通，回國還有隔離防疫等問題，導致外派行員無法回台，因此行方特別給予獎金的發放，來鼓勵士氣。

此外，一銀也考量目前部分駐地國航班動態較不穩定或禁止外國人入境，因此，駐外人員年度內未使用的探親機票補助將可遞延至明年度使用，其他大型行庫，包括尚未定案防疫津貼如何發放者，對機票方面已確定會採取一致的作法，保留展延到明年使用。

看嘸擔保品 海外放款受衝擊

邊境管制持續，除了影響海外分行行員返國，也已影響行庫對海外擔保品的實地勘查，多家大型行庫主管指出，現在新放款承作最大的障礙是因為航班停飛、減班，甚至禁止入境等交通障礙而看不到擔保品，導致新放款不得不停作，各大行庫的海外分行放款量，和去年所訂定的預算目標相較，落差至少超過一成，大部分都在兩至三成，甚至某些地區的海外分行還超過五成。

行庫主管指出，在看不到擔保品的情況下，現在只能進行「紙上作業」，先看財報數字，並把財務數字輸入系統，但基於授信風控，為了避免財報造假的問題，還是得現場看擔保品，提早進行前置作業所能幫上忙的空間有限，很多授信案也因為卡在擔保品看不到的問題而受影響，目前這類問題，除了大陸之外，美國地區也相當嚴重。

大型行庫主管分析，各行庫在美國的分行所在地，例如紐約、洛杉磯等「大本營」，本身都還沒有交通阻絕的問題，但問題在於客戶的擔保品分散在美國各地，有些地區因為疫情嚴重，甚至不少航班因此停飛，或禁止入境，分行因此無法順利前往探視擔保品，而影響到放款業務推進。

除了大陸、美國，澳洲地區的放款也受到疫情影響，行庫主管指出，目前放款量受影響最小的仍是柬埔寨地區。至於下半年的影響，行庫主管表示，就要看後續各國對疫情的控制狀況有否顯著改善，否則新的放款業務恐怕仍會停擺。