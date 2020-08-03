副總裁陳南光：央行獨立性面臨百年最大挑戰

全球金融危機、新冠肺炎疫情不只擾亂全球經濟秩序，也讓央行角色出現轉變，中央銀行副總裁陳南光直言，「日本化」隱憂加上央行因應危機所執行的非傳統性貨幣政策，可能讓央行獨立性面臨百年來的最大挑戰。

央行副總裁陳南光、參事李榮謙今天聯名發表「從傳統到現在—中央銀行的政策角色演變與發展」、「從現在展望未來─中央銀行角色在肺炎新局下的挑戰與政策展望」兩篇系列文章，點出全球金融危機、新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，央行角色不斷擴增，不只面對的挑戰日益艱困，其定位也受到影響。

文章指出，1840年代以來，央行角色由掌管經濟與金融穩定、協助政府取得戰時融通資金，演變至大溫和（Great Moderation）時期專注於物價穩定，央行獨立性（independence）也獲得重視；不過全球金融危機爆發，顯示物價穩定仍不足以確保金融穩定，部分央行再度將金融穩定納入職責。

此外，全球金融危機以來，特別是COVID-19危機期間，央行政策工具箱不斷擴大，央行角色已由最後貸款者（lender of last resort），轉為最後購買者（buyer of last resort）、信用配置者（credit allocator）。

文章內容指出，近年央行角色持續擴張，為了因應危機所執行的非傳統性貨幣政策與信用政策（credit policy），使其直接介入金融市場與經濟活動的層面更深更廣，也擁有更大影響力，而央行逐步涉入準財政（quasi-fiscal）領域，已使貨幣政策、財政政策的界限趨於模糊，甚至引發財政赤字貨幣化（monetization of fiscal deficit）、直升機撒錢（helicopter money），及現代貨幣理論（Modern Monetary Theory, MMT）等備受爭議的討論。

陳南光、李榮謙認為，由過去若干國家的經驗來看，央行以貨幣融通財政赤字，恐損及央行獨立性、導致財政紀律化蕩然無存，且有引發惡性通膨（hyperinflation）等嚴重風險；主要央行推出接近零利率、負利率與無限量化寬鬆等超寬鬆貨幣政策，也衍生出貨幣政策的有效性問題，及未來潛在通膨風險的疑慮。

在低利率、低通膨、低成長及巨額政府債務並存的「日本化」（Japanification）隱憂下，陳南光、李榮謙表示，央行面對的挑戰日益艱困，且恐使央行更加受制於政府、國會及金融市場的力量，央行的獨立性或許將面臨百年來的最大挑戰，其定位須被嚴肅地重新審視。

文章最後也指出，全球新變局帶來典範轉移與更多不確定性，隨著央行角色擴展至許多過去不曾涉入或具爭議性的領域，外界對央行與金融體系的疑慮漸增，央行獨立性似乎動搖，可信度（credibility）備受挑戰；鑑於信任是貨幣制度與金融體系的基石，展望未來，央行須以具體行動消除外界疑慮、獲取一般大眾與市場對央行與金融體系的信任。

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