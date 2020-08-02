台灣金融研訓院籲 正視第三代貨幣政策效應

近十年來，金融海嘯和新冠肺炎疫情兩大危機，讓各國財政和貨幣政策盡出，台灣金融研訓院長黃崇哲指出，歐美央行為了抗疫救市，大量購買企業債、持續灌注資金進入市場，這是「MP3」（第三代貨幣政策）的架構，台灣貨幣政策必須正視此情況，政府也需採取適當的政策，加快處理龐大的超額民間儲蓄。



黃祟哲指出，2009年全球金融海嘯期間，全世界已親眼目睹「央行直昇機撒錢」的恐怖，當時的MP2措施普遍被認為不會發生通貨膨脹，實際上通膨是發生在非傳統典型的項目，例如服務業就有出現通膨；如今各國進一步運用貨幣政策，第一波就把利率再度降到接近零，發現沒有明顯效果後，再改祭國家財政，像美國川普政府直接發放現金給國民，成為現在的MP3。



他指出，MP3主要指大幅擴張央行與財政收支，央行進入債市購買民間企業債券，也不管政府預算赤字；一旦全球公部門支出都走向MP3，台灣特別要關注其對資本貨幣市場的影響，如股市會大走資金行情，置基本盤不顧，此時流動性會成為最沒意義的部位，像台灣今年持有的超額儲蓄估計會攀升至新台幣2.4兆元，超額儲蓄率則為12.35％、已經連續八年超過10％。



黃崇哲表示，台灣防疫紓困有成功之處，接下來重點則是振興經濟，但紓困和振興是兩回事，如今全球已進極低利率環境，美國聯準會為首的接近零利率政策，估計未來20～30年都很難更動，「年輕人會知道，存錢沒有意義」，因為沒有任何利率收益可言。



黃崇哲表示，迎接產業新局，政府首先應留心資本市場將因MP3而有完全不同的面貌，同時應擬妥對紓困與振興的前置戰略規畫，第三是台灣防疫表現預期會帶來產業品牌效益，最後則是充分利用台灣的超額儲蓄，「跳蛙式」開創發展契機，這四點即他所謂「產業馬歇爾四大面向」。