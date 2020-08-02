合庫率公股 集資百億半導體基金

合庫創投將領軍公股募集規模近百億元的半導體基金。合庫金旗下合庫創投近來啟動第二檔創投新基金募集，瞄準當前國內最具全球領先技術的半導體，據了解，合庫這檔半導體基金不僅是公股金融圈首發，且募資將以3億美元（折合新台幣90億元）為目標，目前已募資近8千萬美元。

合庫創投是在上周董事會正式通過該計畫。合庫創投董事長袁中越指出，這檔半導體創投基金，將由合庫創投與JC Capital（集誠資本）在台灣合資成立「集誠資本台灣」（GP創投基金管理公司）與芯傳感資本有限合夥（LP）進行，合庫創投希望能透過這檔半導體基金的投資來開發出半導體產業或其應用領域的新製造供應鏈，並將之帶進台灣的資本市場。

合庫創投總經理王育群則說明，台灣半導體產業上下游供應鏈完整，該基金投資將以半導體供應鏈為投資戰略核心，其中除了40％投資台灣，另有約60％是海外投資，將藉此引進海外如美國矽谷、以色列地區的先進技術與創新公司到台灣落地，包括上游的矽智財專利IP、人工智能系統晶片、感測器晶片及模組、半導體設備、矽光子晶片設計、先進封裝製程、半導體特殊材料等，都在投資範疇內。

袁中越指出，投資上述標的後，在國內可再開發出更多的產業創新應用，舉凡5G、AI、車用電子、雲端試算、大數據運算、人工智能物聯網等，都將是重要的創新應用領域。

該基金募資負責人、集誠資本台灣合夥人陳耀金表示，「台灣將再迎來下一個40年的半導體大機會」，特別是中美貿易戰升溫使得「機會一直往台灣送」，未來台灣與美國及日本、以色列、印度，甚至東協的越南、泰國，都可進行資本與產業、技術創新方面更深度的合作。

合庫創投6月已開公股創投之先，和廣達集團林家第二代共組鎖定AI、物聯網等投資的創投新基金，這是合庫創投推出的第二檔基金。財長蘇建榮6月提出「公股百億大創投」計畫，合庫創投也被財部責成為匯整各大行庫創投進度的平台，發揮「領頭羊」的角色。