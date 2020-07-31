台股沒台積電會怎樣？黃天牧開藥方促轉骨

台股近期價量齊揚，但金管會主委黃天牧31日在「2020台灣資本市場論壇」座談中提醒「我們不能自滿」，他點出，「沒有台積電的台股市場是什麼風貌？」為了健全資本市場發展，金管會目前力推各項轉骨妙方，包括為冷門股造市、減少經營權之爭、力推股東行動主義與投資人教育等。

黃天牧指出，台積電權值較大，在台股的股價、量能上都占很重要角色，但站在監理者角色更關心的是資本市場均衡發展，我們的半導體產業有很多台灣之光，但其他產業也要同步發展，對優質交易量低的、不優質交易量低的都要活絡，讓不同股票在不同階段都有好發展。

目前證交所、券商公會已在研擬造市方案，針對優質流動性不高、不優質流動性不高的「中間性股」，也就是大型權值股外的中小型股票在市場上也能有好交易量、有更好的發展，讓市場更均衡發展。

黃天牧指出，近年來都有經營權之爭，讓市場紛擾，投資人不知誰對誰錯，外國人也會對我國公司治理產生不同想法，有些是制度上被扭曲，有時是公司刻意做灰色地帶事情，有些不見得主管機關有法律可去規範，但民眾對主管機關有期待，所以要想方法讓類似情形盡量減少。

黃天牧進一步指出，不論是公司治理、股東行動主義、投資人保護上，監理上都有分際拿捏問題，「過猶不及」，所以要強調投資人教育，教育不是萬靈丹，但要讓投資人知道，自己也要承擔投資風險，不要一直用民粹或非正式力量干預，對市場發展不好，監理機關會衡平尺度，處理投資人與金融機構的糾紛。

至於川普30日透過推特表示建議延後2020年總統大選，加上美國經濟數據不佳，道瓊跌逾200點，是否衝擊台股？黃天牧指出，川普只是提出建議且又改口收回了，對於任何變動要等到確定再來看影響性。