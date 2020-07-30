台灣疫情未止 管中閔提金融風暴籲勿鬆懈

台灣大學校長管中閔今天表示，台灣在這波疫情中受害輕微，但要謹記1997年亞洲金融風暴的經驗，避免鬆懈了相關準備，缺乏對自身深度檢視，導致下半場情勢翻轉。

由台灣經濟學會、台灣大學社會科學院、陽明大學防疫科學研究中心合辦的「新冠病毒政策對應研討會」上午在台大舉行，管中閔以地主身分發表開幕致詞。

管中閔表示，1997年亞洲金融風暴，台灣是少數安然度過的地方之一，但卻因此沒有深度檢視自己的經濟和金融體制。相對地，韓國幾乎在金融風暴中破產，卻也徹底重新檢視，沒幾年就將台灣遠遠拋在身後。

管中閔藉此提醒，面對危機如何做出調適和改變，是保障未來最好的方式。台灣在這波疫情中相對受創輕微，是否會鬆懈了相對的準備，值得大家省思。

管中閔也提到，疫情使人與人接觸、商業模式都大幅改變，美國是疫情最嚴重的地區之一，也選擇在這波中縮手，未來國際秩序是不是還會有「美國隊長」領導大家，台灣要如何自處，值得關注。

另外，疫情很大程度改變了國際分工形式，以及人與人的互動。管中閔以高等教育為例，疫情改變了教育形式，也讓教育界思考是不是所有課程都要把大家集中到教室，能不能有某種程度的虛實整合等。

管中閔說，疫情的演變迫使人們必須思考很多的變化，也取決於疫情的「下半場」會持續多久，會不會只有一場「下半場」，是終會回歸正常，還是成為時時威脅、揮之不去的夢魘，都會深深改變台灣和全世界。

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