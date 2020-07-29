台新決定愛的力量 十年「友」成

台新銀行公益慈善基金會聯合九家單位主辨的「您的一票，決定愛的力量」，29日舉行「十年友成暨第11屆啟動儀式」，由桃園市唐氏症家長協會唐寶寶太鼓表演揭開活動序幕，現場發表《屹立：愛的力量十年友成》一書，會中同時宣布第11屆活動起跑，發表「投其所愛，驅動未來」概念，主視覺由「樂山教養院」的身心障礙院生創作。

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，「愛的力量」平台逐年擴增策略夥伴、天使團，已形成龐大的公益後盾，這次出版《屹立：愛的力量十年友成》，透過十位推動台灣真善美的最大力量，即陳美谷、林韻慈、許秋霞、蔡智全、林勤妹、余君蔭、李玉美、楊德明、陳穎君及尹又令，體驗讓人站起來、不一樣的慈善力量。

王月蘭基金會總裁王文洋提到，台灣度過疫情幫助社會弱勢，可見從逆境中看出實力。众社企創辦人林崇偉表示，如何運用新的科技及服務方式，為老人及身障族群帶來便利是刻不容緩議題。研華基金會總監林基在期待愛的力量不只十年有成，也要成為百年基業。中華電信基金會經理張嘉芳說明，更要運用數位工具賦予其故事性及溫暖。

尤努斯基金會副董事長林函瑢鼓勵社福發揮社會型企業精神，使社福服務有財務及系統支持，自立以解決社會問題。老人福祉協會理事林添發表示，透過復能來預防及延緩失能發生，使老有尊嚴。BiG行動夢想家基金會創辦人韓佳宏推動《全台公益達人秀》，提倡愛要及時。中央大學公益傳播中心主任沈建文倡導，用媒體形式為好事發聲，提升社會影響力。

第11屆「您的一票，決定愛的力量」，從8月15日至31日開放網路提案，11月進行網路投票，本屆共分七大領域。