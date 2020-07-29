列洗防不力灰色名單 研訓院：國銀前進柬埔寨 要當心

台灣金融研訓院29日發布最新報告，指柬埔寨經濟近年蓬勃發展，且對外資金融機構持開放態度，是台灣銀行業海外布局的重點目標市場，但柬埔寨2019年初被FATF列入洗錢防制不力的灰色名單，柬國內部對洗防議題的認知亦嫌不足，政府部門雖已試圖填補漏洞，一旦遭到歐美強制介入，恐怕會影響跨境金融交易運作，對銀行業的海外業務造成傷害。

台灣金融研訓院統計，本國銀行業目前在柬埔寨所設據點共計53處，分別為一銀、合庫、兆豐三家公股行庫於金邊之分行及分行轄下的支行共計19處；國泰世華與玉山兩家民營銀行的全資子行及子行設立的分、支行共計27處；另有上海商銀的代表人辦事處，以及台灣企銀轉投資設立的微型財務公司。

就分支機構數來看，柬埔寨僅依序次於大陸的85處、香港的71處、美國的60處與越南的55處，其中還不包含兆豐商銀今年5月甫取得金管會同意增設的金邊桑園支行；而就據點數來看，在新南向國家中，國銀在柬國的佈局幾乎與越南不相上下。

最令國營重視柬國市場的因素，是獲利表現。以一銀、合庫、兆豐當地三家分行為例，2020第一季獲利表現皆高居其全體海外分行前五大。

但今年來的新冠疫情大流行，柬埔寨無法倖免於外。王嘉緯指出，各國際機構紛紛下調柬國今明兩年經濟成長預測值，與先前估計呈現極大落差，柬埔寨央行甚至坦承GDP今年將萎縮1.9％，將創下市場開放以來的最低紀錄，產業面以觀光業、成衣業受傷最深，銀行業需要特別留意業者資金在供應鏈中枯竭的問題，將出現還款能力下降、信用違約風險提高。

此外，由於跨境金融向來是柬國據點的重要業務，研訓院指出，國銀應慎防涉入有關金融犯罪，像是遭洗錢集團利用成為資金跳板，並應密切關注後續發展及法令修正動態，蓋柬國政府如未能有效提升洗錢防制工作成效，勢必影響柬埔寨在金融、投資與貿易等領域的資金進出。