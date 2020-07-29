公民銀振興紓困 逾1.35兆

到7月22日止，銀行辦理各部會及自辦紓困金額已逾1.35兆元，金管會29日獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案的績優銀行，到6月底銀行辦理各部會紓困方案，跟自辦企業戶與個人戶貸款部分，核貸金額破1.18兆元，件數則有16.4萬多件；辦理央行小規模營業人50萬貸款則有6.9萬多件、近331億元，勞工紓困貸款則有92.17萬件，金額921億元。

其中公股銀行在各部會紓困貸款的核貸戶數與金額都逾八成；自辦紓困貸款上，核貸戶數占62％，核貸金額則占70％；央行50萬元小額營業人貸款上，公股銀行核貸件數與金額各占73％與72％；但勞工紓困貸款方面，民營銀行核貸件數與金額破50％，贏過公股銀行。

中信銀與合庫銀在評比期間各拿下六個獎項，台灣銀行、土地銀行及第一銀行則各有四個獎項，華南銀及台企銀是各三個獎項，兆豐銀及玉山銀是各兩個，彰銀、輸銀、高雄銀、北富銀、國泰世華銀則各一個獎。金管會29日也選出台銀、合庫作為績優銀行的案例分享代表，民營銀行則由中信銀代表。

中信銀表示，勞工紓困貸款能在收件數、核保數都衝第一，有三大關鍵，包括創新的數位文化、快速反應的敏捷團隊和智能化的數位能力。中信銀總經理陳佳文強調，中信銀這次發揮三種關鍵數位能力，一是全數位化的客戶申貸與內部處理流程；二是具有案件分流處理能力的智能化徵審決策引擎；三是能處理大量重複作業的流程機器人。

銀行除了要以寬一點、快一點及便利一點的方式儘速核辦紓困及振興貸款，也要配合振興券的兌現。金管會主委黃天牧表示，新冠肺炎對消費的衝擊，加上實體商家對紙本三倍券提供較多優惠折扣，讓今年電子支付的數字與52％「有一些距離」、「看起來是不太容易能夠達成」，今年首季電子支付比例由去年底40.9％降到38.9％。

黃天牧表示，期待新的電子支付條例9月會期能送立院，未來電支與電票結合後，可跨平台轉帳、代收付等，業者與消費者使用更便利，相信電子支付占比能有效提升。