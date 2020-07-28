防疫優先 花旗實習生計畫 線上出擊

因應新冠疫情，花旗銀行28日表示，第一次進行實習生數位計畫，保護實習生免於因為需搭機回國或通勤而暴露在風險中。花旗亞太區也推出數位學習課程，第一次讓世界各地的學生都能註冊參與線上學習，成功完成課程的學生，將會獲得花旗發出的證書。

花旗（台灣）銀行是目前仍維持分組異地上班的金融機構，主要因素是花旗銀行總部所在的美國約紐、以及絕大部分美國在地分行，仍處於新冠疫情的流行高峰，花旗台灣的管理團隊與美國作法同步，開會、跨境作業均改為遠端線上進行，但花旗台灣的各地分行仍正常運作，保持加強客戶上門的體溫量測把關等。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，在這個特殊時期，花旗的數位化系統相當重要，除了提供客戶完整的數位化解決方案，此次也將數位能力投注在人才培育領域，提供數位實習計畫及課程，參與完成今年實習計畫並表現優異的學生，還是有機會直接錄取成為明年的儲備主管，權益不受影響。

「這是第一次進行這樣的數位計畫」，莫兆鴻說，每年暑假是大學及研究生至企業進行實習的旺季，今年迫於防疫的要求，因此改為採取遠端工作的數位方式，推動為期五周的實習計畫。

而且花旗（台灣）銀行本次是與集團同步，即使沒有成功入選花旗實習生計畫，也能透過首度開放給世界各地學生參加的「花旗金融數位學習課程」，經過登記後可免費可在線上與花旗亞太區高階主管以及集團執行長進行跨國線上會談。

花旗表示，這套金融數位學習課程推出短短兩周，已有來自全球500多間大學超過6千名學生報名參加，當中包含台灣學生。課程內容設計目的在於讓學生對銀行工作有更深刻的了解，同時協助年輕世代建立工作技能和自信，幫助他們將來能順利在花旗展開職涯。