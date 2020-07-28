五年不甩增資要求 三家公司遭金管會撤照

保險業裁罰又添6樁！金管會保險局長施瓊華28日宣布，富貴人保險經紀人、長春國際保險經紀人及鳳翔保險代理人等三家公司，因五年來未依規定增資，依法廢止其許可撤照。另外三家：上新保險經紀人、昇億保險經紀人及兆成保險經紀人則是限期增資。施瓊華表示，這是保經代公司首次因為資本額不足被撤照。

施瓊華表示，富貴人保險經紀人、長春國際保險經紀人及鳳翔保險代理人等三家公司，未依保險經紀人管理規則或保險代理人管理規則第16條規定，在2019年6月24日前完成調整資本額至500萬元，且這三家公司無視法規所給予的五年調整期，對於保經代公會的通知，或金管會依行政程序法以書面通知陳述意見，均不予回應，違規情節重大，依法廢止其許可，並註銷執業證照。

另外，上新保險經紀人、昇億保險經紀人及兆成保險經紀人等三家公司，未依保險經紀人管理規則第16條規定，在2019年6月24日前完成調整資本額至500萬元，違規事證明確，依法核處限期改正。

施瓊華表示，要求提高資本額目的，是要強化保經代公司風險承擔能力，上新、昇億、兆成未被撤照是因有陳述理由，願意限期改正，這三家公司目前資本額都只有300萬元，其中，昇億必須在8月31日前增資完成，另二家是2020年底前要增資完成，若期限到了，沒有增資，金管會會再裁處，可能撤照。

據保險局統計，截至2020年6月底，國內保經公司有313家，扣除上述被撤照的二家後，剩311家；保代則有285家，減掉被撤照的一家後，剩284家。

保險局指出，保經代公司被撤照非首次，2013年有11家保經代公司未依規定繳保證金，作撤照處分，但因「資本額不足」被撤照則是第一次。