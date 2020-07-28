街口投信董總從缺 黃天牧緊盯

街口投信繼上周董事長被撤換，28日又公告，總經理莊鈜富離職，遺缺暫時空出。對於街口投信董總從缺，公司大唱空城計，金管會主委黃天牧28日出席台灣服務業大評鑑頒獎典禮接受媒體訪問時指出，街口有很好創新的策略、支付在市占率上表現也很好，但提醒金融機構，還是要重視公司治理。

街口執行長胡亦嘉為了推「街口託付寶」屢槓金管會，甚至說已與證期局官員多次溝通無效，表明希望能與高層溝通。金管會官員會約胡亦嘉來喝咖啡嗎？

黃天牧表示，還是以分層負責為原則。但他也指出，上次金融科技座談會時就已與胡亦嘉當面溝通，胡亦嘉也有提出很多意見，「我有特別回應。」他強調，金管會永遠是開放的，歡迎業者來溝通。

街口在7月22日時發布新聞搞怒批金管會不誠信、阻礙創新，每次溝通都不在同一個平面上，黃天牧認為，程序方面就不多說了，這都是過去的事，未來怎麼互動較重要，期待這家公司可更健全發展，他強調，「公司治理」問題大家都關心，會透過證期局、銀行局與街口再溝通。

會希望街口進沙盒嗎？黃天牧指出，尊重胡亦嘉個人的想法，目前還沒收到任何申請。

至於街口投信高層頻繁異動，黃天牧指出，證期局會處理，現階段針對街口託付寶還沒充份溝通就上路，證期局已請他陳述意見。

莊鈜富2020年3月19日才接下街口投信總經理一職，但不到半年就離職，而街口投信前董事長高武忠也是一年內二度卸任，街口投信的公司治理已引發金管會高度關注。

延伸閱讀

託付寶爭議未解 胡亦嘉代理街口投信董座

街口託付寶上線三天喊卡 金管會：已踩紅線

街口槓上金管會 3點聲明稱託付寶「無違法」

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!