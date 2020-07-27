花旗亞太區雙冠王 勇奪最佳投行、卓越領導

花旗集團於新冠肺炎疫情期間大力協助員工、客戶及社區，獲歐元雜誌評選為亞太區「卓越領導」，同時也獲選亞太區「最佳投資銀行」，花旗台灣銀行同時也甫獲得亞元雜誌及金融亞洲雜誌「最佳國際銀行」的肯定。

歐元雜誌指出，花旗是一個大型金融機構，存在於近乎每個亞洲大型經濟體中。一個企業若缺少對系統性威脅做出明智和敏捷反應的天生能力，就不會變得如此之大，且經營長久。在其亞太區執行長Peter Babej的領導下，花旗亞太區對新冠病毒危機處理迅速。

花旗表示，該行對亞太區零售業務及中小企業客戶，提供包括展延貸款的手續費減免以及降低融資利率。透過全球平台，為亞太區企業機構客戶，提供有效且創新資金解決方案，募得超過100億美元的資金。

花旗亞太區執行長Peter Babej說，這是團隊優異努力的成果，再次感謝花旗全體同仁展現出的專注、努力和靈活彈性。隨著形勢的發展，將繼續密切監測亞太區的發展，並持續全力支持客戶和社區。

花旗台灣上半年也甫獲亞元雜誌及金融亞洲雜誌「最佳國際銀行」肯定。根據亞元雜誌官網有關花旗獲獎說明，花旗是台灣外銀中的佼佼者，在花旗（台灣）董事長莫兆鴻帶領下，2019年表現亮眼。這是2017年重新舉辦國家獎項以來，花旗台灣連續第四年獲獎。另5月也贏得金融亞洲雜誌「最佳國際銀行」大獎，為連續第24年獲獎。

莫兆鴻強調，感謝所有同仁努力及貢獻，2019年不是容易的一年，但花旗台灣全年稅前盈餘達新台幣146.72億元，較前一年成長13％，為2013年以來表現最好的一年。2020年全球面臨疫情下更嚴峻考驗，因為完善營運持續計畫，透過全球資源及數位化平台，持續提供客戶完整的金融解決方案。