星宇 將申請經營國內包機航線

星宇航空公關長聶國維證實，公司即將向民航局申請經營國內包機航線，航點包括台東、金門與澎湖。由於目前有飛定期航班的航線，星宇就無法申請飛包機航線，因此星宇的包機航線將以桃園為基地。對此金門與澎湖觀光處都表示歡迎，並指出旅館接待能量沒有問題。

由於全球疫情升溫，政府已表明目前僅考慮商務泡泡，旅遊泡泡還沒有定論，在國際航線營運艱困情況下，星宇考慮現金流與機組員實務飛行經驗累積需要，決定先申請經營國內包機定期航線。

經事前溝通，民航局原則同意星宇的規畫，但全案仍須報交通部同意。聶國維表示，交通部同意後公司就會開始籌設工作，另外相關技術問題也需要解決，星宇希望能趕在暑假內開闢相關航線。

民航局官員表示，星宇申請飛國內定期包機，需要的時間與台灣虎航濕租飛機給華信航空相當，不需要經過試飛，航機務申請約需二到三周，但是要能解決地勤問題，目前澎湖僅有立榮航空的地勤可以對外營業，金門有台勤，台東有桃勤在經營地勤，櫃台有德安航空可代辦，容易許多。

澎湖與金門旅遊處對於星宇航空要加入營運都表示歡迎。澎湖方面指出，澎湖旅宿可以容納2.5萬人沒有問題，近期假日發生的爆量現象，主要是旅客用餐同一時段搶進知名餐廳所致，如果能夠事前做好分流，設法避開假日旅遊，旅遊品質就會大幅改善。

金門有八千多個床位，由於小三通暫停，暑假進出航班僅約去年同期九成，假日尖峰旅客數僅約三千多名，沒有爆量問題。

華信航空則指出，暑假離島航線雖然很熱門，但有單向性問題，早上飛離島航班滿載，但回程旅客數很少，像澎湖20萬居民現在都忙著迎接觀光客，很少出門旅遊探親，因此來回平均載客率約七成。

另以A320、A321或ERJ噴射客機飛離島，較使用螺旋槳的ATR客機成本至少高出二成以上，且噴射客機座位數較ATR高出一倍以上，營運操作彈性小，華信現在用七架ATR加上國際線五架ERJ與向台灣虎航濕租的三架A320客機來經營國內航線，有讓公司大幅減虧，但仍無法獲利。