央行總裁評比 楊金龍可望連莊拿A

環球金融雜誌（Global Finance）每年會針對全球主要國家央行總裁進行的評比將於8月出爐，金融人士認為，今年面對新冠肺炎疫情大爆發，央行總裁楊金龍降息加首推專案融通，展現的應對表現，可望讓他拿下央行總裁生涯的第二個A。

楊金龍去年首度參加環球金融雜誌央行總裁評比，即一舉拿下最高榮耀的「A」級，創下歷屆總裁的最佳成續，甚至在全球央行總裁來說，也是極罕見的紀錄，連曾創下世界紀錄14A的前央行總裁彭淮南也按讚。對比去年也是首次評比的大陸及美國央行總裁易綱及鮑爾，各拿到C及A-，楊金龍的表現更受國際機構肯定。

今年初全球陷入疫情風暴，主要央行啟動史無前例的貨幣政策大寬鬆救市，美國聯準會（Fed）3月在半個月內一口氣總共降息6碼（1.5個百分點），聯邦資金利率直接探底至趨近於零，及無上限的量化寬鬆（QE），其他歐洲央行（ECB）、日本央行（BOJ）、人行等也全面跟進降息，進入零利率、甚至負利率。

台灣央行3月理事會也降息1碼（0.25個百分點），重貼現率直接下調至史上最低的1.125％。

楊金龍當時針對疫情衝擊下央行降息1碼的決議認為，考量國內的情況與其他主要國家不同，台灣資金一向充裕並不缺錢，政策利率降至史上最低，已具必要性與適切性，保留後續的政策空間。

央行更精準地首次推出中小企業2千億元貸款專案融通，要「直接打到」受影響最嚴重、最需要幫助的中小企業。根據央行最新公布的統計，中小企業貸款專案融通至7月23日已破千億元至1,022.73億元，共協助11萬多戶中小企業取得資金度難關。

金融人士認為，根據環球金融雜誌央行總裁評比標準，主要是對通膨控制與經濟增長目標，透過貨幣穩定和利率管理在貨幣政策的表現。綜觀楊金龍今年面對疫情做出最佳貨幣政策因應，表現可說優於2019年，也代表他今年應該可以順利再拿下A級佳績。

環球金融雜誌的評分標準，採用類似美國學校的學生評分標準制度，共分為A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，歷年來大多在8月至9月初間發布。