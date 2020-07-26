北市議會舊址聯貸 僅動撥8.18億

根據銀行團內部最新數據，台北市議會舊址地上權案截至目前為止，以台企銀出任管理銀行的聯貸銀行團約動撥8.18億元資金，銀行團成員指出，該案總聯貸金額45億元，目前撥出的8億多元主要是權利金的部分，由於尚未動工，因此後續暫時不會動撥，要等金毓泰財務問題解決，且確定金毓泰向銀行團所說如寶佳集團少東林家宏或其他的接手者確定，才能依後續工程進度繼續撥款。

當初豪昱營造為爭取台北市議會舊址的地上權標案，因此成立金毓泰公司，並且由該公司作為借款人向銀行團借款，金毓泰公司董事長則由豪昱董事長廖年毓出任，除了台企銀出任管理銀行，其他聯貸銀行團重要成員還包括了聯邦、兆豐等。

銀行業者指出，與廖年毓有關的「地上權」案除台北市議會舊址地上權案，還有兩件，且分別成立SPV公司金毓通及金毓陞作另兩件地上權案的借款公司，這兩件地上權案主要貸款銀行分別是聯邦銀行及兆豐銀行，並因該地上權案而對這兩家SPV公司有約5億元、4億元的貸款額度。

國銀業者指出，現在不僅台北市議會舊址地上權聯貸案的銀行，其他與廖年毓有出任連保人或其相關公司借款的銀行，都關注廖年毓旗下的豪昱營造、互助機電6月陸續發生跳票的情況，內部也密集討論因應措施。

目前已知，包括聯邦、兆豐、京城銀、新光、上海、國泰、富邦、高雄銀、彰銀等均為豪昱或上述三個地上權案的重要債權銀行，由廖年毓出面作為連帶保證人的債權餘額合計近35億。

廖年毓為上述三件地上權案以及其他的相關公司借款連帶保證人，因此相關債權銀行不僅對於兩家公司的跳票高度的關注，包括今年4月廖年毓長期擔任互立機電董監事十多年的三位兄弟廖年祈、廖年豐、廖年毅集體閃辭董監事職位，以及今年初廖家把廖年毓手上持有的互助營造和老爺酒店股權買回等行動，也都引起了多家相關銀行的矚目。