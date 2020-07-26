土建融爆棚 行庫H1雙位數成長

台商資金回流帶動桃園、台中一帶房市大好。指標大型行庫主管指出，台商資金回流已帶動土建融業務顯著成長，各大行庫上半年成長幾乎都「雙位數」，其中尤以台中、桃園最熱，估計應與建商有觀察到台商回流資金有置產，或是因為投入生產事業而帶動周邊房市需求的跡象，因此也大力在台中、桃園兩處購地。

台商資金回流效應不僅讓建商作新推案更具信心，同時也讓各大行庫的土建融業務大幅擴張，特別是今年上半年整個新冠疫情衝擊產業景氣，大小不等的企業群不是爭取紓困降息，就是爭取舊貸展延，這種情況更使土建融業務幾乎可說「一枝獨秀」，也成為放款量成長最顯著的業別，尤以華銀、一銀、合庫等三家銀行成長力道最顯著。

根據華銀、一銀、合庫等三銀行內部的最新統計，今年6月底一銀的土建融餘額1,309億元，較去年底增加265億元，增幅25.38％，較去年6月底則年增371億元，增幅39.55％；華銀今年6月底土建融放款餘額為1,157億元、較去年底和去年6月底增幅分別為12.1％、45.3％；合庫截至6月底止，土建融放款餘額為1,237億，比起去年底多出200億元，比起去年6月底則多出快340億元，成長率分別接近20％及40％。

至於不動產龍頭銀土銀本身的土建融業務量已在4千億元以上，因此成長率相對其他公股銀行有限，但土建融放款餘額的成長量依然可觀；截至6月底止，土銀的土建融放款餘額為4,131億元，較去年底的3,903億元和去年6月底的3,585億元各成長228億元、546億元，成長率分別為5.8％、15％，其中超過500億元的年增量，仍高居各大行庫之冠。

對於台商資金回流帶動的土建融業務需求，大型行庫高層分析，廠辦需求特別明顯，由於這一部分不列入銀行法第72條之2限制，因此各國銀爭取更激烈，利率也更低。

行庫高層也透露，產業景氣趨緩、擴張需求萎縮之下，現在除了以承作不動產放款業務為大宗的土銀存放比在八成以上，其他各大行庫的資金存放比，已普遍低於75％，而土建融業務既有擔保品，利率也較其他企金業務高，自然成為各國銀一致爭取的目標。此外，也有大型行庫大舉投入土建融業務，是著眼於後續的「分戶房貸」，進而作為開發更多財管業務的利基。