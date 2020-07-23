託付寶踩紅線 金管會嗆開罰

上線兩天就吸引5千人、1.5億元的「街口託付寶」惹議，金管會副主委邱淑貞23日親赴火線強調該服務已踩紅線，不管是商品服務本身、行銷方式都有問題，已要求暫停收受投資人申購，目前不排除將依投信投顧法規定，對街口投信開罰，金管會表示，正依行政程序，先請街口提出說明，目前該基金的保管銀行不會收款，22日託付寶也已暫停服務。

邱淑貞指出，金管會歡迎金融科技創新，但金融業者任何創新、合作都要「負責任」，也不可有「保障收益」誤導投資人降低風險意識，「金融機構的法遵必須從頭到尾顧好，而不是設計一個服務出來，不知可不可行，還請主管機關幫忙改，金融機構法遵不是這樣做。」

邱淑貞指出，金融商品交易複雜且多層次，不能以任何「切割」方式，讓投資人不清楚或投資人保護有斷點。金管會對科技創新表示歡迎，但金融監理希望金融業者或與金融科技業者合作，要做到負責任的創新。

邱淑貞強調三點：一、不能保證收益誤導投資人；二、金融機構對合作的對象要作盡職調查及瞭解；三、金融監理為保護投資人是從總體流程、經濟實質作監理。

邱淑貞指出，投資人與金管會都有一樣的疑問，包括：投資人是否知悉贖回款項是由街口金科墊款（即投資人向街口金科的借貸款項）、街口金科是否有足夠資金能因應大量贖回，以及當基金淨值低於新台幣6元時，其得公告並通知使用者終止託付寶服務等；投資人的交易資料會在街口金科，街口金科如何做到投資人資料的保護。該金融商品的提供者，有責任亦有義務向主管機關及投資人充分說明。

邱淑貞表示，金融機構對合作對象要做盡職調查與了解，在監理沙盒內實驗規模限制3億元、可做到風控，但街口有100萬客戶、每人投資2萬，就是200億元，這麼大規模，若街口無法做流動性提供的話，該機制就會做不到，如何讓投資人確保他能拿到錢？其調度資金能力、資金來源如何？萬一投資人兩天內拿不到錢，對投資人也是一個傷害。

對於已開始投資的5千人、1.5億元，證期局副局長蔡麗玲表示，用電支商品買商品交易成功後才會有扣款問題，現在透過託付寶申購基金，保管銀行拒收申購款，就表示交易不成功，資金就會退還給客戶。由於保管銀行本身有監督基金運作的義務，保行會自己評估其適法性所以不會收受該帳戶資金。

蔡麗玲指出，在代墊款部份，現在在監理沙盒中，群益證、群益投信交割帳戶就已在做這樣的實驗，也就是有擔保放款概念，若街口託付寶想做代墊款實驗，不涉保證收益，就算是非金融機構也歡迎進沙盒實驗。

胡亦嘉代理街口投信董座 要過兩關

「街口託付寶」爭議未平，街口又有大動作。街口金融科技旗下子公司街口投信23日公告董事長異動，原董事長高武忠因法人董事代表改派，由副董事長胡亦嘉代理董座。2020年高武忠已第二次卸任、胡亦嘉二次暫代街口投信董座。

金管會證期局副局長蔡麗玲23日表示，投信公司要更換董事長首先要依「公司法」程序，要由董事會選任通過，第二則是要由金管會就適格性作審查，必須依程序法規進行。

「街口託付寶」在2020年1月時就已闖關一次，當時因其推出的「保證收益」服務已踩金管會紅線，還沒上架就被金管會禁止，街口集團執行長胡亦嘉以保護街口投信員工為由，改派街口投信法人代表並暫代董事長；但只隔四天，街口投信就召開臨時董事會，又重新推選高武忠擔任董事長，董座人選又回到原點，如今又重新上演同樣戲碼。

街口投信頻換董事長是否有違公司治理、是否觸法？蔡麗玲強調，「投信公司本身要履行公司治理，其專業股東也要注意，董事長人選資格要夠、代理也要合規。投信董事長是採認可制，由董事會選任後，金管會再進行消極、積極資格審核。」

金管會副主委邱淑貞強調，金融機構對合作對象要有盡職調查及了解，在契約上就要與合作對象明訂要保護投資人，不能透過任何切割方式排除金融機構的責任，金融業是特許行業，不能因為服務委外、合作就除責。

金管會認定，「街口託付寶」訴求預期、保證收益，已有違法疑慮。據投信事業管理規則19及22條規定，投信不得使人誤信能保證本金的安全或保證獲利，也不能約定或提供特定利益、對價或負擔損失，來促銷受益憑證，所謂「保證獲利」就不是投資，而且不管直接、間接保證都不行。

若金管會認定違法，未來不排除依投信投顧法規定，對街口投信作出處分，目前正依行政程序，請公司提出說明。根據投信投顧法第103條及第104條規定，主管機關可對違規公司及相關人員作出處分，公司處分包括：警告、命令該事業解除其董事、監察人或經理人職務。對該事業二年以下停止其全部或一部之募集或私募證券投資信託基金或新增受託業務，甚至最重可撤照。