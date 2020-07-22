台銀攜台灣Pay 衝刺稅費繳納

台灣Pay問世以來，除了消費，在稅費繳納領域成長力道非常強勁，尤以和龍頭銀行台銀的合作最具代表性；台銀在台灣Pay的稅費繳納市場囊括超過一半的業務量，可說是台灣Pay推動稅費繳納的中流砥柱。

根據最新統計，現在台灣Pay已導入超過全國6千多項稅費生活帳單，其中台銀就包辦了2,800多家事業機構的帳單服務，可說將近一半的比重集中在台銀。

財金公司為了能在公務機關各種稅費繳納順利推展用台灣Pay來取代現金支付，針對公務機關各項規費繳費特性，設計公務機關臨櫃掃碼繳費機制，提供民眾掃描櫃台QR CODE即可繳費，不論是民眾繳費或是收款公務機關的作業效率及便利性均大增。除一般公務機關的稅費繳納之外，連帶公家機關開的「罰單」，都可以用台灣Pay來繳納。

除了在全國稅費繳納的高市占率，台銀在這塊領域也有驚人的成長，例如，今年前五月比起去年同期，不論是金額或是筆數，成長率均超過200％，除了多所學校機構的學雜費繳納，台電及中華電信的電費及通信費用，現在也透過台銀的台灣Pay繳納。

根據台銀最新統計，自從台銀加入台灣Pay陣容，申請及使用戶數截至今年5月底止，已成長至29萬戶，而申請台灣Pay的代收費稅委託單位，截至5月底止同樣成長至2,861家。以成長率來看，今年前五月不論是稅費繳納的交易筆數或是交易金額，分別較去年同期成長230％及233％。

台銀表示，截至5月底止已受理210個公務機關完成公務機關導入台灣Pay的申請，其中已有105個單位申請導入「臨櫃繳費」，從2019年10月至今年5月，七個月內這210個機關繳費金額已有9.4億元。

此外，台銀預計在第四季推出用台灣Pay來進行臨櫃換匯，以取代現金支付，消費者只要在櫃台掃描QR CODE條碼就可完成結匯。