全年GDP成長 中經院上修至 1.77％

新冠疫情考驗各國政府的應對政策，中華經濟研究院指出，台灣政策從原先的防疫成功轉為振興，考慮7月上路的三倍券效益，2020年全年經濟成長率將可達1.77％，揮別第二季的景氣谷底，第三、四季的成長率亦可望達到1.64％、3.09％，逐季明顯走高。

中華經濟研究院22日發布2020年第三季台灣經濟預測的最新估值，針對4月間的2020年台灣全年經濟成長率1.03％進行修正。

本次中經院提出三個模擬結果的數值，中華經濟研究院長張傳章表示，第一個估值是「基準預測值」，預期今年台灣經濟成長率1.33％，較前一次估測上修0.3個百分點，主要受惠於國內公共支出成長，政府祭出的兩次紓困措施有所助力，但還需要抵扣國際經濟疲弱的因素。

第二個估值，張傳章指出，是包含三倍券的發放效果，中經院對於三倍券的替代率判定為70％，這是引用中經院在2009年消費券發放的追蹤研究結論，約可以推升經濟成長0.44個百分點，據此估測全年經濟成長率將可達1.77％。

中經院內部推演各種不同情境，「就算替代率達90％，對經濟還是有助益」，仍可以從1.33％上調到1.57％。

中經院此次提出的第三種假設，是假如台股第三、四季持續上漲，會再帶來每季各175億元的民間消費，中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，股市投資報酬很會誘發消費者行為，可轉化為財富效果，或股市交易的手續費亦算在民間消費，目前單日成交量可放大到2千億元，將可帶動今年GDP年增達1.98％。但張傳章提醒，這是比較投機算法，所以中經院不以此為對外版本。

彭素玲指出，就各季估值來看，目前已可確定第二季是今年經濟成長的谷底，今年成長模式呈現「內外皆平」，上半年內需貢獻以國內資本形成為主要支撐，由於民間消費負成長，因而貢獻呈現負值；而下半年的民間消費則可望因經濟活動回復加上三倍券挹注，對經濟成長提供正向貢獻。