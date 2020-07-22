央行中小企融通 受理破千億

因應新冠肺炎疫情衝擊，紓困方案總動員，中央銀行3月第一季理事會通過2千億元中小企業貸款專案融通，最新公布統計至7月21日，受理金額正式破千億元大關至1,082.38億元，核准金額為997.74億元，估計本周也將破千億元。

中小企業貸款專案融通方案，央行總裁楊金龍設定的目標是「直接打到企業」，以最新統計數字，受理戶數破10萬戶，及受理金額破千億元來看，確實發揮有效的紓困功能。尤其採滾動式檢討，22日再宣布調整A及B方案的最高額度，從原來的200萬元及600萬元，調高為400萬元及1,600萬元，從7月24日起實施。

央行業務局局長蕭翠玲表示，中小企業貸款專案融通，金融機構受理申貸金額已突破千億元，鑒於中小企業規模具差異性，部分企業反應原定每戶貸款額度不敷需求，為協助企業強化營運動能，進一步調整專案貸款每戶最高額度，自7月24日起生效。

這次央行是調整A方案及B方案最高額度，從原200萬元及600萬元，調高為400萬元及1,600萬元。蕭翠玲指出，有關原訂這次專案融通期限，暫維持至2021年3月27日，但將視政府紓困措施實施期間及企業融資需求，在融通屆期前，檢討展延續辦，總額若有所不足，也可央行經理事會討論後再調高一倍至4千億元。

根據央行最新發布的統計，至7月21日止，A、B、C三個方案各已核准18,804戶、10,387戶、79,907戶，合計破10萬戶的10萬9,098戶。三方案累計核准金額各為256.85億元、359.22億元、381.67億元，合計來到997.74億元，預估本周核准金額也會突破千億元。

就各別銀行核准金額來看，前五大銀行依序為合庫銀、華銀、台企銀、彰銀及一銀，金額合計555.51億元，占全部的比重為55.68％。央行也再次籲請國內金融機構，充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理專案，以利受疫情影響的中小企業取得營運所需資金。