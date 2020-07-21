街口胡亦嘉反駁：已多次溝通

街口託付寶才剛上線並表示「一切合規」，21日就遭金管會證期局打臉「並未核准託付寶架構」。街口執行長胡亦嘉表示，21日早上才到證期局溝通，證期局也確認並未違法，若主管機關明確提出違規，將配合處理。

胡亦嘉說，「街口託付寶」是街口電子支付、街口投信、街口金融科技（簡稱街口金科）三家公司一起提供的服務。街口投信為金管會證期局管，負責的是基金發行。街口電支則為金管會銀行局管轄，負責用戶的金流，街口金科則與客戶為借貸關係，為經濟部管轄。

為何要三家公司一起合作？因傳統上要贖回基金時需二～三天的時間，但若透過託付寶，用戶想贖回就無需等待。例如用戶贖回基金2萬元，將由街口金科先借給用戶2萬元，等贖回款項入帳後，用戶再將2萬元還給街口金科。

對於證期局表示「並未核准託付寶」，胡亦嘉表示，基金買賣只是整體託付寶服務的一環，這一部分為證期局管轄，街口投信僅提供基金申購、開戶等業務，這部分完全符合規定。借貸業務為街口金科負責，金流為街口電支負責，「託付寶只有部分需要證期局核准，不懂說託付寶架構未被核准是什麼意思。」且為取得同意，已多次積極與金管會溝通，而現行的運作模式是建立在基金估值上，依照金融市場的重要參數演算模型，預估基金的增長率，無違反任何銀行法。胡亦嘉說，託付寶服務已上線，業務將持續進行，將持續與證期局溝通。

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