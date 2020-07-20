攬港菁英 兆豐鎖定台籍專才

呼應財政部推出的「高階資產財管中心」計畫，兆豐銀行總經理蔡永義20日指出，兆豐銀將擴大對海外台籍專業人才的攬才，其中因應港版國安法上路香港金融人才的出走，兆豐銀將優先鎖定香港的台籍專業人士為目標，預定今年底前以招收40、50名台籍金融專才。

薪資方面，由於香港的金融圈薪資水準非常高，動輒是台灣的數倍，是否會高於兆豐銀董總的薪資？蔡永義回應：「不排除這個可能性」。蔡永義指出，畢竟給薪也要符合業界的行情標準，但他也強調，不會盲目給薪，會簽訂契約，要領取高薪資，也必須達到行方所要求的績效表現。

財部對八大行庫指示推動的高階資產財管中心計畫，除金融商品，也包括人才吸收。蔡永義指出，台灣金融人才赴海外工作非常多，尤以香港金融業為最，過去他曾任香港分行經理，經常可見來自台灣優秀的金融業從業人員到香港賺錢，如今港版國安法上路，金融業人才也在思考何去何從，因此兆豐銀在吸納香港金融圈的業界人才時，優先鎖定這些台籍專才回國助陣。

但蔡永義強調，兆豐銀吸納海外優秀的台籍金融業專才是全面性的，對此已指示海外分行，積極物色海外的優秀台籍人士，尤聚焦三大類人才，包括財富管理、財務操作及國際聯貸案專才。

對於香港分行最新的業務及獲利概況，蔡永義坦言，儘管香港分行獲利仍居兆豐全體海外分行之冠，但港版的國安法上路及新冠肺炎疫情，仍影響上半年的香港分行獲利表現，約較去年同期衰退一成；另外，存款則不斷增加，目前約有1千億，但放款量由於對當地港企、中企多個放款案到期不續借等因素，所以放款量有減少，目前約300億，存放比大約三成。

對於到期不續借，蔡永義指出，最主要基於風控的考量，例如疫情對於不少個別公司的未來發展均有衝擊，有些公司兆豐銀評估之後，決定到期不續借。蔡永義表示，在放款量減少之下，為了增加資金的運用，兆豐銀後續將擴大對香港分行進行財務操作的授權。