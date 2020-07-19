綠金夯 外銀設氣候適應金融中心

新冠疫情和氣候變遷相互糾結，嚴重影響金融市場正常運作，國際非營利組織The Rocky Mountain Institute （RMI）最新成功邀請美系大型銀行設立「氣候適應金融中心」（the Center for Climate-Aligned Finance），包括美國銀行、高盛、摩根大通、富國銀行四大行均正面回應，希望藉由銀行業開發足夠的評估工具，為綠色金融開創實用而且商業化的服務。

亞洲大型銀行業中，台灣的國泰金控、DBS星展銀行內部都設有嚴謹全責單位，近年已有超前成果。星展集團機構銀行業務負責人陳淑珊表示，星展銀行的綠色融資業務原先目標是2024年達到200億星元（約144億美元），截至目前已達130億星元。

綠色融資是綠色金融領域相對簡單的業務，歐系銀行開發的綠色政府債券已成為主流，法人機構為主要投資來源，金融業主管表示，綠色金融商品的市場需求極大，銀行端有必要加快相關商品的設計，外銀從組織上著手及投入資源，可望帶來供應端的新動能。

RMI是美國NGO組織，成立於1982年，專注於永續議題之研究、諮詢等，特別是開發永續相關的金融商品，強調以市場行為為基礎的解決方案。該單位提出「氣候適應相關金融」的創新理念，目標是將金融部門實現綠色環保的嘗試，整合到完整做法中，包括綠色商業投資、金融ESG政策，或最頭痛的化工燃料排他性政策等。

包括美國銀行、高盛、摩根大通、富國銀行均正面回應RMI，願意優先在銀行內部設立氣候適應金融中心，與RMI開始合作，就各部門的永續發展知識融入金融領域，前二件優先要做的事，包括把鋼鐵、水泥生產、公用事業和能源供應等高排放行業，編制具體的客制化計劃，協助業者能在不傷及原有獲利的原則之下，也能展開綠化永續的可能。

至於「氣候適應金融之全球框架」則列為第二大項計畫，以指導全球其他金融機構能夠跟進，把綠色金融的創新與商業化同步進行，屆時外銀台灣據點及本國銀行將有機會共同參與。