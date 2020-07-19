開放銀行Part2 國泰、台新入選

開放銀行第二階段，兩大試辦行出列，國泰與台新將打頭陣。據了解，財金公司與銀行公會已在6月底公布銀行及TSP（創新科技業者）業者在開放銀行第二階段所必須具備的系統規格書，以及開放銀行的業務項目，知情人士透露，國泰與台新兩家銀行可望打頭陣成為兩大試辦銀行，而中信銀則尚在評估中，可望成為第三家試辦行。

至於TSP業者，目前已知包括麻布記帳及CW Money兩家最積極。相關人士指出，若在第二階段，TSP業者能同時和多家銀行合作，那麼對消費者所提供的整合性服務，也會更完整，例如消費者就能透過一家TSP業者，一口氣知道其在所有銀行帳戶的餘額概況。

玉山銀行現階段則因為將集中火力於核心系統的升級，因此未在打頭陣的前三家名單之列；據了解，除了核心系統升級之外，玉山仍在思考第二階段與TSP業者如何合作才能提供更創新的服務，屆時才會提出申請。

金管會所規劃的開放銀行政策分成三大階段，去年啟動第一階段後，今年第三季將進入第二階段；據指出，財金公司與銀行公會所公布的業務開放項目，主要在於對消費者個人的銀行存款帳戶、信用卡餘額、帳單等查詢，倘若除了這些項目，若銀行還想再進行其他的個人資料查詢上的整合、服務，就必須向金管會進行「沙盒實驗」申請。

據了解，國泰、台新這二家打頭陣試辦的銀行，目前都已有明確的第二階段發展規劃方向，除了與TSP業者合作，也有其他的規劃。其中，國泰金已有意促成國壽與國泰世華銀在第二階段的合作，也有可能會進沙盒實驗；台新也有意透過開放銀行第二階段的服務開放，促成金控集團內跨子公司的合作。

銀行業者指出，開放銀行的第二階段會進入「消費者資料查詢」，此時開放的將不僅止於銀行自身的資料，包括消費者若有房貸、信貸等貸款需求申請時，只要該消費者同意，則被消費者同意，位於開放銀行平台上的銀行，即可跨銀行取得該消費者本身諸如貸款需求、所得能力等原本得個別向銀行申請和完成填寫的個人資料，只要消費者同意，多家銀行即能同步取得該消費者的資料，消費者也不用再對各銀行逐一填寫。