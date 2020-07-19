搶港資 財部推高資產財管中心

因應港版國安法上路將牽動大筆香港資金撤出，財政部將率八大公股行庫推動「高階資產財富管理中心」計畫，對此已責成一銀、華銀兩家銀行分別就人才面、資產管理面等兩大面向著手向各大行庫搜集相關建議匯總，可說是八大行庫在財富管理業務面最為聚焦的新政策。

金管會去年因應台商資金回流，也有開放所謂的「高階財管2.0計畫」，有別於金管會所推出的計畫在17家銀行中僅一銀、華銀、兆豐銀三家是公股銀行，財政部此次所推出的高階資產財管中心，則是全體八大行庫共襄盛舉。

金融圈人士指出，金管會所推出的財管2.0計畫，較著眼的是各大銀行本身的資產管理、淨值等對於承作高端理財的潛力；財部的高階資產財管中心計畫，瞄準的則是八大公股行庫如何針對為數龐大OBU客戶，開發出更多的理財商機。

港版國安法通過之後，過去中港台資金移動一直是OBU客戶資金挪移的重心，未來八大行庫如何把這些資金引流回台灣，對客戶作更多高端理財服務，可說是該計畫的重要軸心。

這也將是繼財部月前推出兆元振興、百億創投計畫後，財部再領銜八大公股行庫所推出的第三大計畫，而這次鎖定的不是八大公股行庫的放款或企金客戶業務，而是近幾年來八大行庫鎖定為新獲利引擎目標的財富管理業務。

有關官員指出，已觀察到在港版國安法出爐之後，許多公股行庫客戶原放在香港作理財的資金現在準備撤出，另外人才也有外移的可能，因此財部希望雙管齊下，讓公股銀行一方面能趁勢吸收到好的人才，另一方面也能在資金的流動上掌握契機，推出「高階資產財管中心計畫」即是希望這些資金能回流到台灣，透過OBU或國內分行直接進行理財。

在上述的計畫中，財部也鼓勵公股銀行開發更多的私人銀行的業務，諸如產品的開發及包裝即為重點，例如衍生性金融商品的開發。此外，除了財管業務，財部也鼓勵公股銀行在國際聯貸案業務上，「不僅作為參貸行，也可自我要求晉級出任管理銀行、主辦銀行」。