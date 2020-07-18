買外幣 銀行祭線上優匯

今年以來，新台幣成為國際上最強的貨幣之一，意味著現在不管買什麼外幣，都有賺頭。雖然現階段還無法出國旅遊，但生活終究會恢復成過去的常態，喜愛美歐等國或者哈日一族，銀行業者建議，可趁美元、歐元、日圓便宜時備足銀兩，尤其可搭配主要銀行主打的數位金融換匯優惠，將來出國時的旅費省多多。

台新銀行指出，經實際觀察，愈來愈多民眾依賴銀行數位通路買賣外匯，該行今年持續推出美元現鈔與即期匯率交易，各享優惠10分、4分的「快換匯」，7～9月每雙周的周三皆為「搶匯日」，活動時間內，透過行動及網路銀行換外幣，均可適用優惠條件。幣別除美元外，其餘各外幣也有讓分優惠，建議不論儲備旅遊資金，或資產配置做投資，民眾可隨時隨地善用數位金融，靈活進行買匯。

但台新銀也提醒，換匯優惠專案須留意外幣孳息及本金返還轉換回原幣資產時，可能產生低於原始本金的匯率風險，宜審慎考量需求。

玉山銀行表示，該行在個人網路銀行、行動銀行APP買賣外幣，提供15種幣別的匯率優惠，不受地點時間限制，線上買賣外幣可到晚上11點，利於忙碌的上班族，不論利用下班時間或外出辦事時，均可即時完成外幣交易。今年底前加入e.Fingo會員，並以網路銀行、行動銀行APP換匯，達等值新台幣3,000元以上，月月有機會獲iPad Pro及AirPods Pro獎，最高達100次。

國泰世華銀行則強調，目前提供的換匯優惠，是8月底前指定外幣的既有存戶及新戶，每月可獲4美分或日圓0.17分減分換匯優惠，同時還可參加美元現金贈獎，換匯越多次機會越高。目前於台北市20家指定分行均建置有外幣ATM，8月底前，在外幣ATM提領外幣現鈔，均可獲免收手續費優惠。

新光銀行表示，該行的網路銀行、行動銀行換匯優惠，年底前12大外幣均提供減分優惠，包括美元、歐元、紐幣、澳幣、加幣、英鎊、新加坡均可獲減3分，日圓減0.04分、港幣減0.4分、人民幣減0.3分、瑞法郎減2分、南非幣減1.5分，建議民眾換匯多加利用，有效節省換匯成本。

台北富邦銀行也指出，該行網路銀行、行動銀行線上換匯優惠，包括美元、歐元掛牌匯率3分優惠，薪轉戶、理財戶另提供更優惠的匯率。且線上換匯除了優惠匯率，流程一指即能輕鬆搞定，還可設定到價通知，有利自己設定匯率點分批換匯，掌握最機動有利的外幣布局時機。

中信銀行則說，去年3月以來，每月推出的「17換匯吧」1日快閃換匯，當日採限量線上換匯優惠組數，提供新台幣兌換美元或當日公布驚喜幣別的線上換匯優惠。其中美元最高可減3.5分，就算未搶到限量優惠的民眾，當日在線上換匯，仍可獲兌換14種外幣的即期匯差優惠。