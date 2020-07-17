大同企業工會：為捍衛勞方工作權拒違法陸資　挺身陳抗

大同股東會後，金管會、經濟部連續在市場派持股人陸資疑慮為清查前，表達不排除召開臨股會主張，致使大同工會連日赴金管會、經濟部陳情，希望「先驗藥，在比賽」希望主管機關對陸資一律先查出結果公布大眾後，再提召開臨股會不遲，否則讓「違規選手」再參加「延長賽」，將有破壞公平正義疑慮。同時，也針對建商背景濃厚的市場派，是否入主大同只為拿地炒房，無心經營大同布局已久的能源、電網、和涉及敏感國安問題的政府標案，致使工作權受到威脅而感到憂心，因為以上種種因素，大同工會的勞方才挺身而出，站上火線陳情。

據悉，大同目前有六個工會組織，包括1.大同企業工會：林孝俊理事長、游象聰總幹事。2.大同大園廠企業工會：柯永桐理事長。3.大同訊電工會：吳信豪理事長、黃財發總幹事。4.大園桃園壹廠企業工會：簡清福理事長。5.大同三峽廠工會：陳建宏理事長。6.大同關係企業工會：林慶男理事長、邱慶德總幹事。近期去經濟部陳情的活動係由大同企業工會、大同大園廠企業工會與大同訊電工會發起。

針對外界質疑大同人資處資深經理余嘉弘慘與活動，大同企業工會釋疑表示，余嘉弘資深經理負責公司勞資關係業務，作為勞資雙方之溝通橋樑，故工會相關活動均會參與，根據勞資協議，工會在訴求權利時，依法資方應給予適切支援使其勞工權能有效行使，此屬資方法定應盡義務，這也是余經理應為的職權行使。