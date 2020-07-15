獲亞洲貨幣、財資雜誌多項獎項 滙豐跨境人民幣業務 獲高評價

大陸試行人民幣跨境結算迄今滿十周年，滙豐一直走在人民幣業務發展的前沿，擁有全球最龐大的跨境貿易人民幣結算網絡，迄今已擴展至超過50個市場，同時不斷充實人民幣金融業務內容，優質服務水平創造客戶價值。亞洲貨幣雜誌（Asiamoney）「2020年全球人民幣服務調查」中，滙豐集團獲得各國市場包括台灣的企業、以及投資人評選為「最佳整體人民幣產品及服務供應商」。

滙豐（台灣）商業銀行環球市場處負責人何汝平表示，滙豐積極於人民幣作為國際貿易、投資及儲備貨幣的發展進程中，持續協助客戶把握相關商機，加快在金融市場的交易速度。

亞洲地區標竿媒體亞洲貨幣以及財資雜誌（The Asset）近日頒發年度人民幣獎項，肯定滙豐在跨境人民幣證券投資及融資服務等方面，持續獲得市場認可。評選小組指出，滙豐憑藉其豐富的服務經驗以及專業知識，一直致力為客戶提供量身訂造的人民幣產品包括存匯款、融資、資金管理、投資及風險管理等，滿足了客戶的各項業務需求。

何汝平指出，滙豐一直走在人民幣業務發展的前沿，自從2009年7月大陸試行人民幣跨境結算，滙豐銀行不斷創新並充實人民幣金融業務內容。以滙豐台灣為例，去年銷售約28億元的離岸人民幣私募債券，較前年成長一半以上；同時，自2013年台灣開放離岸人民幣債券承銷業務後，滙豐台灣的市占率始終居冠。

自從亞洲貨幣推出「全球人民幣服務調查」，滙豐集團迄今已連續九年在「最佳整體人民幣產品及服務」類別排名第一。而今年的調查中，滙豐集團更於「離岸人民幣產品及服務」和「在岸人民幣產品及服務」兩項類別獲得最佳供應商的殊榮，代表滙豐在人民幣業務方面的卓越能力，以及在推動人民幣國際化的領先地位。

財資雜誌則把今年「台灣最佳人民幣銀行獎」頒給滙豐台灣，何汝平分析，除了證明滙豐台灣具備豐富的人民幣專業知識和國際市場經驗，滙豐台灣的證券服務團隊同時獲得該雜誌的2020年「最佳基金代理服務─零售基金」獎項，開創滙豐台灣連續第三年獲得此項殊榮。

何汝平強調，滙豐證券服務團隊在台灣的基金業務代理服務歷史最為悠久、市占率最大，目前旗下所服務的資產接近300億美元，力求為客戶提供全方位的人民幣解決方案和服務。