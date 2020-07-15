6月人民幣存款餘額 探6年半新低

中央銀行公布6月銀行人民幣存款餘額（下同），月減人民幣52.01億元到2,411.73億元，創六年五個月以來新低。央行官員表示，主要是法人戶及個人戶利之所趨，錢進獲利率較高的人民幣債及基金商品。

央行官員指出，6月DBU（外匯指定銀行）人民幣存款餘額月減61.67億元到2,082.6億元，創六年目四個月新低，定存及活存都減少，且法人戶及個人戶存款分別流出56.15億元及5.52億元。但OBU（國際金融業分行）月增9.66億元至329.13億元、為十個月來新高。

央行官員說明，DBU法人戶存款餘額減少主要是電子業匯出支付貨款及投資國際板人民幣債券，統計當月有兩檔人民幣債券到期、金額合計19.3億元，但同時也有五檔新發行債券、金額合計35.94億元。個人戶當月雖無新的人民幣計價基金募集，但舊的人民幣計價基金淨申購有3.67億元。

至於OBU存款餘額增加，主要是電腦製造業匯入大陸子公司現金股利分配款的收入。

國銀人民幣優惠存款利率持續位在低檔，使得吸引力大不如前。央行官員強調，最新的7月15日國銀人民幣存款優惠利率，一、三、六、九個月及一年期利率各為1.5％、1.9％、2％、1.45％、1.45％，約與5月底相當。

較特殊的是，中銀台北分行轉存款專案優惠利率7月明顯上揚，各天期幅度約0.68～0.75個百分點，因大陸人行5、6月擴大寬鬆放錢，支應上半年末資金偏緊期，解決流動性問題，7月恢復調控後，轉存款利率立即回復4月時的水準。

台灣人民幣存款餘額目前在主要離岸市場續居第二位，僅次於香港至5月底的6,494億元，高於新加坡（每季公告）至3月底的1,210億元，及南韓至5月底的91億元。